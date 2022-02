Aus für Kautzener SB-Filiale besiegelt

Das Ende kam mit einem Knall: Nachdem Anfang Dezember der Bankomat in der SB-Filiale der Waldviertler Sparkasse in Kautzen in der Nacht spektakulär gesprengt und ausgeraubt wurde (die NÖN berichtete), wurde jetzt das Aus für die Filiale fixiert.

Die Waldviertler Sparkasse nahm den Vorfall, bei dem erheblicher Sachschaden entstand, zum Anlass, den Fortbestand der Kautzener SB-Filiale genau zu prüfen. Ein Punkt dabei war die Sicherheit. „Exponierte Standorte von einzelnen Geldausgabeautomaten stellen ein Sicherheits- und Überfallrisiko – auch für die Nutzer – dar. Die Täter greifen immer mehr zu riskanteren und gefährlicheren Methoden. Zum Glück ist es in Kautzen zu keinen Personenschäden gekommen“, merkt Vorstandsvorsitzender Johannes Scheidl im Gespräch mit der NÖN an, „Wir sind alle unheimlich erschrocken, dass jemand einen Bankomaten auf diese Weise gesprengt hat.“

Ein weiterer Faktor für die Schließungs-Entscheidung ist die abnehmende Bargeldnutzung im Alltag. Auch durch die Corona-Pandemie hat sich das Konsumentenverhalten weiter verändert – kontaktloses Zahlen mit Karten und Smartphones mit NFC-Funktion erfreuen sich großer Beliebtheit.

„Bargeld abzuheben funktioniert mittlerweile unter bestimmten Voraussetzungen gleich beim Einkaufen, nicht nur in Supermärkten, sondern auch bei vielen Tankstellen und Baumärkten und manchen anderen Geschäften. Der Vorgang nennt sich je nach Anbieter ‚Cashback‘. Der Vorteil daran ist, dass man sich dann den Gang zum Bankomaten ersparen kann“, erklärt Scheidl. Der nächstgelegene Sparkassen-Bankomat in der Filiale Dobersberg ist sieben Kilometer entfernt und könne bei Bedarf genutzt werden. Viele Einkäufe und Besorgungen würden ohnehin in Dobersberg erledigt, und auch der Arbeitsweg führe für viele durch Dobersberg.

„Wie jedes Unternehmen sind wir zu einer wirtschaftlichen Führung der Filialen verpflichtet. Diese ist durch die hohen Kosten für die erforderliche Neuanschaffung eines Bankomaten und die laufenden Kosten gegenüber einer geringeren Nutzungsstatistik nicht gegeben. Unsere Analyse hat daher ergeben, dass wir den SB-Standort in Kautzen nicht mehr in Betrieb nehmen werden“, stellt Scheidl klar.

Mieter für Räumlichkeiten wird gesucht

„Für eine Gemeinde ist es natürlich schwierig, wenn man etwas verliert, aber man muss das realistisch sehen, dass sich die Zeiten geändert haben. Telebanking und bargeldloses Zahlen nehmen zu“, äußert Bürgermeister Manfred Wühl (ÖVP) Verständnis für die Schließung.

Wichtig sei ihm, dass für das im Besitz der Sparkasse befindliche Gebäude eine vernünftige Nachnutzung gefunden werden kann. Das Ziel der Sparkasse ist, einen Mieter zu finden. „Mit der Fläche kann ein Betrieb ein interessantes Angebot für die Infrastruktur in Kautzen schaffen. Wir würden das Gebäude auch entsprechend den Erfordernissen eines Gewerbebetriebs adaptieren, das wäre im Zuge der Renovierungsmaßnahmen gut möglich“, betont Scheidl.

Die Waldviertler Sparkasse will die Gelegenheit auch nutzen, um Kautzen zu einer Digitalisierungs-Modellregion zu machen. „Wir werden als moderne Bank die Unternehmer in der Gemeinde Kautzen unterstützen, Bankomatkassenzahlungen – sofern noch nicht vorhanden – anzubieten“, verspricht Scheidl. Bargeldloser Zahlungsverkehr und Cashback sollen also den Bankomat ersetzen. „Wir gehen davon aus, durch die Digitalisierungs-Initiative 80 bis 90 Prozent des Bargeldbedarfs abdecken zu können“, ist Scheidl zuversichtlich.

Wo genau Cashback angeboten werden kann, müsse noch im Gespräch mit den in Frage kommenden Unternehmen geklärt werden. Nichts ändern wird sich an der Rolle der Waldviertler Sparkasse als Unterstützer der Kautzener Vereine. „Das ist etwas, was mir sehr wichtig ist. Die Sparkasse soll weiter in aller Munde bleiben“, hebt Bürgermeister Wühl hervor. „Wir werden die Region nicht verlassen“, sichert Scheidl dem Ortschef weiterhin Unterstützung zu.

