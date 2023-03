Nach drei Jahren Pause Emotionale Rückkehr für „Bunten Abend“ in Ludweis

Hans Dunkl (rechts), am Bild mit Birgit Ledwina, ist eine schauspielerische "Allzweckwaffe". Am liebsten spielt er ältere Frauen - sehr zur Freude des Publikums. Foto: Gerald Muthsam

D ie Abende werden wieder farbenfroher in Ludweis. Nach drei Jahren Zwangspause kehrte der „Bunte Abend“ des Bildungs- und Geselligkeitsvereins mit einem motivierten Team zurück. 2020 stand man schon in den Startlöchern - der Text war gelernt und die Proben abgeschlossen - plötzlich kam bekannterweise das Aus für alle Veranstaltungen. Umso emotionaler war am Freitag die Rückkehr des Klassikers in seiner 51. Auflage im Pfarrstadel.