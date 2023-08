Großer Ansturm beim Grillfest der Feuerwehr Waidhofen/Thaya

Vollbild

An der Seidlbar traf man Peter Jarosch, Stadtrat Eduard Hieß, Christoph Bittermann, Kurt Wisgrill, Herbert Bauer, Barbara Hofstätter und Altbürgermeister Robert Altschach. Sie wurden von Harald Zimmerl sowie Judith und Herbert Pfeiffer mit kühlen Getränken versorgt. Das Ponyreiten bei Renate Aupor erfreute sich großer Beliebtheit: Elisa und Josephine Oberbauer am Bild. An der Kübelspritze: Danylo Stefanevskyi und Jakob Trappl. Auch eine Abordnung des Roten Kreuzes war zu Besuch: Ann Weidmann, Pascale Deimel, Julian Führer, Katharina Bartl, Markus Kraft, Alina Kalaschek und Nina Fleischhacker. Beim Kinderschminken: Natalie Schwab, Valentina Bauer, Sophie und Sebastian Dangl sowie Alena Fraißl. Das Plfege- und Betreuungszentrum Waidhofen war mit einer großen Mitarbeitergruppe vertreten. Von der Firma Let's do it Roth waren unter anderem Manfred Strobl, Maria Loidolt, Margit Lamprecht, Günther Ramharter und Bruno Eder am Fest. Nationalratsabgeordnete Martina Diesner-Wais stattete der Feuerwehr auch einen Besuch ab. Am Bild mit Alt-Bürgermeister Robert Altschach und Stadtrat Eduard Hieß. Von der Raiffeisenbank waren Jürgen Kainz, Martina Wiskocil, Christian Weinberger, Martin Bichl, Jürgen Gillitschka und Hermine Hummel am Grillfest. Mitarbeiter der Firma Prokupek beim Firmennachmittag: Anton Hofmann, Herbert Schmidmaier, Raimund Weinstabl, Stefan Hirsch, Maria Prokupek, Franz Altrichter, Cornelia Prokupek und Karl Prokupek.

