Köck und Ramharter: „Erstversorgung in Waidhofen rund um die Uhr"

„Uns wurde zugesagt, dass es eine Erstversorgung 24 Stunden, sieben Tage die Woche geben wird", fassen Ramharter und Köck das Ergebnis des Gesprächs zusammen. Die Details, wie dies aussehen kann, müssten aktuell noch fixiert werden.

Es sei klargestellt worden, dass es eine Verbesserung geben müsse, denn so wie bisher seit der Reduktion der Öffnungszeiten ab 1. März könne es nicht weitergehen. Es sei niemandem zu erklären, dass Ärzte keine Verbände anlegen können, um eine Blutung zu stillen, bis die richtige Versorgung sichergestellt ist. Auch die genannten Wartezeiten seien nicht nachvollziehbar - hier müsse der Ursache nachgegangen werden, worin die genauen Gründe liegen und eine klare Dokumentation geführt werden, forderten Ramharter und Köck.

Bereits im Oktober des Vorjahres haben die Bürgermeister des Bezirks Waidhofen in einem Brief an Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ihre Bedenken zur Gesundheitsversorgung im Bezirk und im Krankenhaus kundgetan. Die derzeitige Regelung wurde von Landesrat Gottfried Waldhäusl (FPÖ) mitverhandelt - er behauptete kürzlich aber in der "Krone", man habe die getroffenen Abmachungen nicht eingehalten.

Seit Anfang März wurden 360 Patienten in Waidhofen ambulant versorgt, 22 davon zur fachlich bestmöglichen Betreuung weitergeschickt. Im Zuge des Gesprächs wurden periodische Termine mit den Verantwortlichen für den Standort Waidhofen vereinbart, um einen laufenden Erfahrungsaustausch sicherzustellen.

