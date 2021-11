Jarolden: Asphaltierung der Ortsstraße abgeschlossen

Die Asphaltierung der Ortsstraße in Jarolden ist abgeschlossen. Im Vorjahr wurde der Kanal saniert und erneuert, nachdem davor bereits das Glasfaserkabel vergraben wurde.

Die Straße war in diesem Bereich daher in besonders schlechtem Zustand und musste erneuert werden. Die Arbeiten am Unterbau erfolgten bereits im Vorjahr. Die Reinigungsschicht und der neue Asphalt wurden dagegen in diesem Herbst aufgetragen.

Eduard Köck: „Arbeiten waren überfällig!“

Bürgermeister Eduard Köck zeigt sich zufrieden: „Die Arbeiten waren schon überfällig.“ Die Gesamtkosten des Projekts beliefen sich auf rund 85.000 Euro.