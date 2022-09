Urnenmauer im Friedhof Kautzen errichtet

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

In der Gemeinde Kautzen gab es vermehrt Nachfragen nach Urnengräbern. Darum war die Gemeinde bestrebt, Urnen-Nischen am Friedhof zu errichten und beschloss Ende letzten Jahres eine vorgefertigte Mauer von der Firma Spann beton anzuschaffen.

Bürgermeister Manfred Wühl konnte in der letzten Gemeinderatssitzung berichten, dass nun die Urnenmauer mit acht Nischen am Friedhof aufgestellt wurde. Ergänzt wird sie noch durch ein Kreuz in der Mitte und Pflastersteine, die rundherum verlegt werden. Jede Nische bietet Platz für vier Urnenkapseln, die Mauer ist beliebig erweiterbar. Die Gräber können bei der Gemeinde angekauft werden. Die Kosten betragen 3.600 Euro für 30 Jahre.

In der Gemeinderatsitzung wurden auch die Arbeiten für einen Schmutz- und Regenwasserkanal sowie für Wasserleitung und Lichtwellenleiter für ein Grundstück beim Bauhofweg an die Firma Talkner für 31.671 Euro vergeben.

Ebenfalls vergeben wurde eine Wohnbauförderung für die Aufschließungsabgabe in der Höhe von 8.000 Euro und drei Förderungen für Photovoltaikanlagen mit dem Höchstbetrag von je 700 Euro.

Im nächsten Jahr wird die Fassade der Kirche in Kautzen saniert. Die Kosten werden rund 191.000 Euro betragen. Die Gemeinde beteiligt sich daran mit maximal 40.000 Euro.

Der Ankauf der Materialien für die Herstellung der Fassade des FF-Hauses Kautzen für 20.647 Euro von der Firma Reismüller wurde beschlossen. Die Arbeiten werden in Eigenregie durchgeführt.

Da in der Gemeinde die Feuerwehren Tiefenbach und Reinberg-Dobersberg anlässlich der letzten Feuerwehr wahlen aufgelöst wurden, werden deren Subventionen an die restlichen sechs Feuerwehren aufgeteilt. Diese erhalten somit je 300 Euro mehr Förderung pro Jahr.

Die Kosten für die schulische Nachmittagsbetreuung wurden festgesetzt. Bis acht Stunden im Monat werden künftig 17 Euro, bis 15 Stunden 33 Euro, bis 20 Stunden 59 Euro, bis 40 Stunden 76 Euro, bis 60 Stunden 99 Euro und mehr als 60 Stunden 111 Euro verrechnet.

Der Dorferneuerungsverein Triglas erhielt eine Förderung zur Spielplatzsanierung in Höhe von 675 Euro für die Gesamtkosten von 3.243 Euro.

Christine Fraisl überlässt der Gemeinde ein Böschungsgrundstück beim Herkaweg. Der Schenkungsvertrag wurde beschlossen.

Es erfolgte eine Beschlussfassung zur Teilnahme an dem Leaderprojekt „Rurasmus“, durchgeführt von Architekt Benjamin Altrichter. In Workshops mit der Bevölkerung soll ein Konzept zur Belebung und Gestaltung von Kautzen ausgearbeitet werden.

Bürgermeister Manfred Wühl berichtete über den Beginn der Sanierung der Mittelschule. Alle Beschlüsse waren einstimmig.

