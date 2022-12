Lebersorger nun Ortsvorsteher in Thuma

Nach dem Rückzug von Johann Breuer wurde Thomas Lebersorger in der Gemeinderatssitzung am 16. Dezember zum Ortsvorsteher von Thuma bestellt. Lebersorger ist seit zweieinhalb Jahren Mitglied im Gemeinderat und dort Energiebeauftragter. Ein Anliegen ist dem Gemeindebediensteter die Jugend in Thuma, damit diese nicht abwandert.

Die Wasserversorgung und die Abwasserbeseitigung sind in der Gemeinde Karlstein im nächsten Jahr große Vorhaben und schlagen sich entsprechend im Voranschlag nieder. Für Wasserversorgungsanlagen sind 820.000 Euro vorgesehen. Dabei handelt es sich im wesentlichen um eine Verbindungsleitung von Goschenreith nach Speisendorf zur Anbindung an die EVN-Wasserversorgung.

Für Abwasserbeseitigungsanlagen sind 580.000 Euro eingeplant. In Eggersdorf erfolgt die Fertigstellung der Kleinkläranlage und in Thures wird ebenfalls eine solche Anlage errichtet. Im Zuge der Arbeiten in Thures wird auch gleich die Ortwasserleitung erneuert.

Ein weiterer großer Posten ist der Ankauf eines Feuerwehrautos HLF 3 zu einem Gesamtkaufpreis von 449.500 Euro. 260.000 Euro hat man für Straßenbauten reserviert, hier steht die Wiederherstellung der Gemeindestraße in Goschreith am Plan. Für Güterwegeerhaltung hält man 25.000 Euro bereit.

Für die Anschaffung eines Kommunalfahrzeuges inklusive Restarbeiten bei der Sanierung des Bauhofs sind 55.000 Euro budgetiert. Die Gesamtkosten aller Vorhaben betragen 2.189.500 Euro.

In der Gemeinderatssitzung wurden auch jeweils ein Bauplatz am Schlosshang und in der Bauernzeile verkauft.

Die Hundeabgabe wurde von 16 auf 22 Euro erhöht und Entgelte wie Fischereilizenzen und Kabel-TV-Gebühren wurden angepasst. Für die Übersiedelung der ortsansässigen Friseurin wurde eine Betriebsförderung vergeben.

Die Beschlüsse waren alle einstimmig. Entschuldigt waren: Nicole Kothbauer-Pany, Sonja Amann, Stefan Pollmann und Martin Strobl (alle ÖVP).

