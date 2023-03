9. Wirtschaftsmesse in Ludweis: Viele Aussteller werden erwartet

„Auch heuer wieder werden sich viele Aussteller in Ludweis einfinden, um den Gästen in gewohnter Weise aktuelle Produkte und neueste Innovationen zu zeigen“, ist Hermann Wistricil, Bürgermeister in Ludweis-Aigen und Mit-Organisator, überzeugt. Seitens der Gemeinde wird die Wirtschaftsmesse mit 3.000 Euro gefördert.

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Ein besonderes Highlight wird es am Samstagabend geben: Andy Marek wird um 19 Uhr eine Austropop-Show zum Besten geben (Tickets dazu sind ab 24. März in allen Sparkassen im Waldviertel, online unter www.sparkasse.at/tickets oder am Gemeindeamt in Ludweis verfügbar). Am Sonntag kommen die Ludweiser Schuhplattler, und es wird eine Oldtimer Ausfahrt geben.

