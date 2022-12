Endlich neuer Pächter für Stadtsaal in Waidhofen/Thaya

Etwas mehr als zwei Jahre lang gab es keinen Pächter für den Stadtsaal: Nach dem Rauswurf von Richard Damberger durch die Stadtgemeinde Anfang September 2020, weil er trotz Verbots durch die Gemeinde zu Privatpartys im Stadtsaal lud, stand die Stadt ohne Pächter da.

Was 2021 aufgrund der geringen Zahl an Veranstaltungen noch zu verschmerzen war, wurde 2022 zunehmend zur Herausforderung. Veranstalter mussten jeweils einen Caterer ihrer Wahl engagieren, es gab keinen fixen „Stadtsaalwirt“. Dies ist nun vorbei: Der Gemeinderat genehmigte am vergangenen Mittwoch den Abschluss eines Pachtvertrags mit Franz Strobl aus Altenburg.

Neu für Waidhofen ist, dass der zu entrichtende Pachtzins umsatzbezogen ist: 13 Prozent des jeweiligen Umsatzes sind als Pacht abzuführen. Für den Pächter bedeutet dies, dass bei einer Veranstaltungs-Flaute kein wirtschaftliches Risiko besteht – gibt es keinen Umsatz, dann ist auch kein Pachtzins zu bezahlen.

Dass der in Altenburg ansässige Caterer Franz Strobl sich für den Stadtsaal in Waidhofen interessierte, lag an der Mundpropaganda: „Dadurch und durch Bekannte wurde ich darauf aufmerksam, dass in Waidhofen ein Pächter für den Stadtsaal gesucht wird. Da bei uns im Stift Altenburg im Winter eher wenig los ist, passt es für uns sehr gut, die zu dieser Jahreszeit häufigen Veranstaltungen im Stadtsaal zu betreuen“, erklärt Strobl im Gespräch mit der NÖN.

Für die Verpflegung bei Ballveranstaltungen hat er sich ein neues Konzept einfallen lassen: Statt personalintensivem Á-la-Carte gibt es ein zweigängiges Buffet mit vier Vorspeisen und vier Hauptspeisen, die zur Wahl stehen. Wer dieses Angebot nutzen will, muss vorreservieren.

„In den vergangenen Jahren zeigte sich, dass die Anzahl der Menschen, die bei der Ballveranstaltung etwas essen, immer geringer wird. Es ist schwierig, den Bedarf im Vorhinein abzuschätzen, und man benötigt viel Personal in der Küche, das man momentan nicht bekommt. Bei der Menü-Lösung mit Vorbestellung wissen wir genau, wie viel benötigt wird, kochen das dann frisch vor und benötigen vor Ort nur noch Servicepersonal“, erläutert Strobl. Dieses Konzept habe der Stadtgemeinde gut gefallen und sei auch anderswo – beispielsweise in Zwettl – ein Erfolg gewesen.

Der Pachtvertrag ist vorerst bis Ende Mai 2023 befristet, danach will man sich ansehen, ob es zu einer Verlängerung bzw. Umwandlung in einen unbefristeten Vertrag kommt. Die erste größere Veranstaltung – die Weihnachtsfeier der Stadtgemeinde Waidhofen am Donnerstag – hat Strobl bereits hinter sich. „Die Rückmeldungen waren sehr positiv“, freut sich der neue Pächter.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.