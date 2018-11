Die Marktgemeinde hat einen neuen Bürgermeister: Der bisherige Vizebürgermeister Franz Traxler (ÖVP) wurde in der Gemeinderatssitzung vom Montag mit 14 von 15 Stimmen (eine war ungültig) zum Ortschef gewählt.

„Ich bedanke mich für den großen Vertrauensvorschuss. Ich bitte euch um gute Zusammenarbeit. Nach der Ära Reinhard Deimel wird es Änderungen geben und geben müssen, weil ich das Amt nicht so ausfüllen kann wie er. Wir werden unseren Weg finden und ich hoffe auf eure Unterstützung“, wandte sich Traxler an die Mandatare. Durch das Ausscheiden des geschäftsführenden Gemeinderats Erich Longin war eine Ergänzungswahl in den Gemeindevorstand notwendig. Lambert Handl wurde mit 15, Martin Kössner (beide ÖVP) mit 14 Stimmen in den Vorstand gewählt. Anschließend folgte die Wahl Handls zum neuen Vizebürgermeister.

Von 14 gültigen Stimmen entfielen 13 auf Lambert Handl, und eine auf Franz Eggenhofer. „Ich nehme die Wahl mit großem Respekt an“, sagte Handl, und dankte dem als Zuhörer anwesenden ehemaligen Bürgermeister Reinhard Deimel für die gute Zusammenarbeit: „Von dir habe ich gelernt, wie man eine Gemeinde führt. Der Weg des Miteinanders, den du vorgegeben hast, wird uns in die Zukunft führen“.

Reinhard Deimel dankte Mandataren

In der Sitzung wurde außerdem Dominik Meller seitens der ÖVP als neues Gemeinderatsmitglied angelobt. Der ebenfalls neu anzugelobende Florian Kollenz war wegen einer Terminkollision entschuldigt, die Angelobung wird in der nächsten Sitzung nachgeholt. Meller übernimmt die Funktionen des Jugendgemeinderats, des Mobilitätsbeauftragten und des Radbeauftragten.

Altbürgermeister Reinhard Deimel war es ein besonderes Anliegen, sich noch einmal für die gute Zusammenarbeit im Gemeinderat zu bedanken: „Es standen immer das Miteinander und die Sache im Vordergrund, und die parteiübergreifende Zusammenarbeit. Es war eine schöne Zeit, aber irgendwann ist es auch Zeit für neue, junge Kräfte, um nachzurücken.“