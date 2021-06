Daniela Obleser kann auf viele Jahre Erfahrung als Bezirkshauptmann-Stellvertreterin zurückblicken. Sie war seit 2013 an der Bezirkshauptmannschaft Horn tätig, zuvor mehr als sieben Jahre Stellvertreterin an der Bezirkshauptmannschaft Krems.

In der Landesregierungs-Sitzung am Dienstagvormittag wurde sie zur neuen Bezirkshauptfrau in Waidhofen bestellt. Günter Stöger wechselt, wie berichtet, mit 1. Juli an die Bezirkshauptmannschaft Krems. Er war sechs Jahre lang Bezirkshauptmann in Waidhofen. Ganz aus der Bezirkshauptstadt verschwinden wird er noch nicht: Er wird eine Weile zwischen Waidhofen und Krems pendeln.