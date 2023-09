Martin Tauber ist neuer Pächter des Waidhofner Stadtsaals

Einen neuen Pächter für den Stadtsaal suchte die Stadtgemeinde Waidhofen. Im Dezember 2022 war mit Franz Strobl aus Altenburg ein bis Ende Mai 2023 befristeter Pachtvertrag abgeschlossen worden, nachdem der Stadtsaal zuvor zwei Jahre lang ohne Pächter war. Veranstalter mussten jeweils selbst einen Caterer ihrer Wahl engagieren. Aufgrund der mit dem vorherigen Pächter gemachten negativen Erfahrungen schloss die Stadtgemeinde den neuen Pachtvertrag mit Franz Strobl mit einer Befristung ab. Am Ende der Frist sollte dann entschieden werden, ob der Vertrag verlängert wird oder nicht.

Die Gemeinde entschied sich auf Basis des „Beobachtungszeitraum“ dazu, den Vertrag mit Strobl nicht zu verlängern, zumal im Juni Strobl Konkurs anmeldete. Der Heidenreichsteiner Gastronom und Caterer Martin Tauber, Betreiber des „Motorfun B30“, hatte schon länger ein Auge auf Waidhofen geworfen und unter anderem bei allen „Kabarett & Musik im Stadtpark“-Veranstaltungen in den vergangenen drei Jahren das Catering übernommen. Auch bei der Weihnachtsshow von Andy Marek war er bereits für die Verpflegung verantwortlich. Als er erfuhr, dass der Stadtsaal zu haben sein, schlug er zu.

„Das Konzept des Stadtsaals passt gut zum Konzept meines Cateringunternehmens. Wir werden dort tätig, wenn es Veranstaltungen gibt, der Personaleinsatz lässt sich gut planen, und es gibt vor Ort eine top ausgestattete Küche, in der wir die Speisen frisch zubereiten können“, fasst Tauber zusammen. „Der Stadtsaal ist ideal für Hochzeiten, größere Geburtstagsfeiern und Firmenweihnachtsfeiern. In Heidenreichstein habe ich für Feiern dieser Größe kein adäquates Lokal, darum gibt es die Überlegung, solche Feiern künftig in Waidhofen abzuhalten“, ist Tauber überzeugt. 60 bis 70 Veranstaltungen gibt es im Stadtsaal pro Jahr.