Die Gemeinde Thaya kann sich über einen neuen Zahnarzt freuen. Die bisherige Zahnärztin Maria Schelkshorn hat mit Ende Februar dieses Jahres die Kassenstelle zurückgelegt, darum wurde diese neu ausgeschrieben. „Auf diese Ausschreibung hin hat sich Doktor Peter Toth beworben und hat auch den Zuschlag bekommen“, freut sich Bürgermeister Eduard Köck, dass auch in Zukunft die Gemeinde zahnärztlich versorgt ist.

Bisher als Vertretungszahnarzt gearbeitet

Peter Toth kommt gebürtig aus Nürnberg in Bayern und hat 2011 in Wien zu studieren begonnen und mittlerweile das Studium abgeschlossen. Seit 2019 arbeitet er hauptsächlich in Niederösterreich als Vertretungszahnarzt. Über diverse Kontakte hat er von der Stelle in Thaya erfahren. „Ich habe Maria Schelkshorn kennengelernt und wir haben uns gleich gut verstanden. Sie arbeitet nach wie vor bis 1. April 2021 als Wahlärztin. Ich werde sie ab Jänner bis dahin immer wieder vertreten, dann soll der Umbau der bisherigen Praxis beginnen, um danach in einem komplett neuen Ambiente starten zu können“, erzählt Zahnarzt Peter Toth. „Eventuell kann ich in der Umbauphase schon als Vertretungszahnarzt in Waidhofen arbeiten, um Patienten versorgen zu können, dass muss jedoch noch mit der Gesundheitskasse geklärt werden.“

Wird alles auf den neuesten Standard gebracht

„Die Praxis wird rund drei Mal so groß wie jetzt, da der Teil, der jetzt als Wohnung genützt wird, angeschlossen wird“, meint Bürgermeister Köck.

„Es wird alles auf den neuesten Standard gebracht und wir planen ein sehr modernes Röntgen einzubauen, mit dem man auch 3D-Bilder machen und damit in der chirurgischen Richtung arbeiten kann“, schildert der neue Zahnarzt. „Meine Freundin, Sarah Metzker, ist gleichfalls Zahnärztin und möchte sich auf Kinderzahnheilkunde spezialisieren und auch hier in Thaya arbeiten.“

Auf Zahnhalserkrankungen spezialisieren

Peter Toth wird alles anbieten, außer Kieferorthopädie, und möchte sich in der Folge auf Parodontologie, also auf Zahnhalserkrankungen, spezialisieren. „Das ist sehr weit verbreitet und am Land oftmals noch nicht gut versorgt“, meint Toth. „Einhergehend mit dieser Ausbildung ist auch die Implantologie, die ich auch anbieten möchte.“

Sein Motiv in Österreich zu bleiben, erklärt er so: „Deutschland hat mir zu Beginn den Studienstart etwas erschwert, Österreich hat mir die Möglichkeit geboten hier zu studieren, und ich möchte dem Land etwas zurückgeben. Zudem kommt meine Freundin aus einem Vorort von Wien.“

Plan ist hier zu wohnen

Zum Waldviertel ist er übers Radfahren gekommen. „Ich war mit einem Freund in Ottenstein, danach habe ich begonnen, mich fürs Waldviertel zu interessieren. Wir haben uns die Gegend hier auch schon ein wenig angesehen. Anfangs werden wir noch etwas pendeln, aber unser Plan ist hier zu wohnen.“