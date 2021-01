Eunike Grahofer wird Waidhofens erste Bürgermeisterin .

Die ÖVP Waidhofen/Thaya hat sich entschieden: Die Heilkräuterpädagogin Eunike Grahofer soll die Nachfolge des in der Vorwoche aus gesundheitlichen Gründen zurückgetretenen Bürgermeisters Robert Altschach antreten. Dies wurde in einer Pressekonferenz am Montagvormittag verkündet.