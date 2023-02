Lärmschutzwände aus Schilf und Lehm

Werbung BR Amtshaus Gastern Gelungener Umbau

Schilf, Lehm und Holz statt grauem Beton – Birgit van Duyvenbode und Nina Hitner wollen mit ihrem Startup „Reeduce“ eine Alternative für die derzeit gängigen Lärmschutzwände für Autobahnen und Schnellstraßen, aber auch für den Privatbereich am Markt etablieren.

Für die Produktion der umweltfreundlichen Lärmschutzwände haben sie einen Partner gesucht – und diesen mit Stefan Schrenk und seiner Tischlerei in Vitis gefunden. Die Idee, Lärmschutzwände aus natürlichen Materialien herzustellen, ist prinzipiell nicht neu: „Vor mehr als 15 Jahren gab es ein EU-Forschungsprojekt mit dem Ziel, eine nachhaltige Lärmschutzwand zu entwickeln. 2008 gab es dazu ein Pilotprojekt an der A22, danach ist aber nicht viel passiert, man hat den Markteintritt nicht geschafft“, erklärt Birgit van Duyvenbode.

Nina Hitner, Birgit van Duyvenbode, Stefan Schrenk und Herbert Mader mit einem fertigen Element. Foto: Redaktion Waidhofen

Zu groß sei die Skepsis gewesen, die bewährten Betonwände durch etwas Neues zu ersetzen, dessen Haltbarkeit man damals noch nicht vollständig abschätzen konnte. „Vor zwei oder drei Jahren habe ich erstmals von diesem Forschungsprojekt gehört, als ich noch im Sägewerk meines Vater in Oberösterreich tätig war. Die Idee, aus nachwachsenden Rohstoffen etwas zu machen, hat mir sofort gefallen“, erzählt von Duyvenbode, die Wirtschaft und Umwelttechnik studiert hat.

Messungen hätten inzwischen ergeben, dass die nachhaltigen Lärmschutzwände sogar länger halten als ihr Beton-Pendant. Aber um damit jetzt auf den Markt gehen zu können, musste das ursprüngliche Konzept aus dem Forschungsprojekt weiterentwickelt und neu zertifiziert werden, da sich die maßgeblichen Normen im Laufe der Jahre geändert haben.

Langwierige Suche nach Partner für Produktion

Diese „Hausaufgabe“ hat das sechsköpfige Startup mit Sitz in Wien schon erledigt. Der nächste Schritt war die Produktion der ersten Prototypen. „Wir suchten lange nach einem verlässlichen Partner, der für uns die Wände baut, aber das gestaltete sich äußerst schwierig. Wir wollten schon selber produzieren, dann kam Nina auf die Idee, mit Stefan Schrenk zu reden, mit dem sie schon länger als Architektin zusammenarbeitet“, schildert van Duyvenbode. Man stieß auf offene Ohren – denn wer Stefan Schrenk kennt, weiß, dass der Tischler und Mitbegründer der Startups „Wood Rocks“ und „MyBlock“ stets dafür zu haben ist, Neues auszuprobieren und zu experimentieren.

„Für uns ist das ein cooles Projekt, eine tolle Herausforderung. Darum haben wir zugesagt“, meint Stefan Schrenk. Der „Mastermind“ hinter der praktischen Umsetzung ist Herbert Mader. „Er löst für uns die Frage ‚Wie baue ich es?‘ “, merkt Schrenk an. In der Werkstatt gibt es bereits die ersten fertigen Elemente zu bewundern. Beim Besuch der NÖN war gerade ein weiteres Wandelement im Entstehen. Für die Herstellung werden Schilfmatten in einer Holzkonstruktion übereinandergelegt und anschließend mit Lehm verfüllt.

Schilf kommt vom Neusiedlersee

Das Schilf stammt vom Neusiedlersee. „Früher gab es eine richtige Schilfindustrie, heute ist nur ein Anbieter übrig geblieben, der das Schilf zu Matten verarbeitet. Dabei ist es aus ökologischen Gründen äußerst wichtig, dass das Schilf jährlich geerntet wird“, merkt van Duyvenbode an. Nicht geerntetes Schilf wird brüchig, knickt um und verwandelt sich mit der Zeit in sumpfigen Morast, der als Brutstätte für Vögel uninteressant ist. „Daher ist die Bewirtschaftung von Schilfgürteln ein Beitrag zum Erhalt und zur Schaffung von Brutplätzen“, weiß von Duyvenbode. Die Lärmschutzwände enthalten keine Dämmstoffe oder andere giftige Inhaltsstoffe, die als Sondermüll entsorgt werden müssten. Die Wände sind am Ende ihrer Lebensdauer – gefordert sind mindestens 20 Jahre – komplett rückbaubar.

Schon bald werden die nachhaltigen Lärmschutzwände in der Praxis zeigen müssen, was sie können. Im April bzw. Mai soll ein 16 Meter langes und drei Meter hohes Testfeld an der S33 errichtet werden. Gelingt es hier, die Einhaltung der Anforderung in der Praxis zu beweisen, steht dem Markteintritt nichts mehr im Wege. „Wir können bei großen Mengen konkurrenzfähig zum Beton-Produkt sein“, sind Birgit van Duyvenbode und Nina Hitner überzeugt.

Innovation statt Verbote

