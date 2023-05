82 Räder bei Radbörse angeboten

Die traditionelle Radbörse neben dem Rathaus in Waidhofen/Thaya ermöglichte wieder den Verkauf und Kauf von Gebrauchträdern. Organisator und Vizebürgermeister Martin Litschauer mit seinem Team freute sich über die zahlreichen Fahrräder, die gebracht wurden. In Summe konnten so 82 Räder, vom Laufrad bis zum E-Bike angeboten werden. „Vor allen bei den Kinderrädern werden gerne die zu klein gewordenen gebracht und die nächste Größe gleich wieder gekauft“, freut sich Litschauer.

„Das Fahrrad wird auch für Alltagsfahrten immer häufiger genutzt und es freut mich, dass wir mit der Radbörse auch den älteren Fahrrädern wieder eine Nutzung geben. Für diese Alltagsfahrten bauen wir auch das Radwegenetz weiter aus und schließen aktuell die Lücke am Mitterweg“, so Vizebürgermeister Martin Litschauer.

