Photovoltaik-Anlage auf Pollmann-Werk in Vitis wird ausgebaut

Wo produziert wird, wird Energie verbraucht. Gerade produzierende Betriebe sind daher mehr denn je gefordert, Energie einzusparen und einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Dieser Verantwortung ist sich die Firma Pollmann bewusst.

Beim Neubau des zweiten österreichischen Werkes in Vitis äußerte sich dieses Bewusstsein unter anderem in der perfekten Nord-Süd-Ausrichtung des Gebäudes und der vollen Ausschöpfung aller Möglichkeiten zur Energierückgewinnung. Doch das Einsparen alleine ist nicht genug, es soll auch Strom erzeugt werden. Und so wurde 2021, also direkt im Jahr nach der Werkseröffnung, der erste Teil der Photovoltaikanlage in Betrieb genommen.

Diese 60-kWp-Anlage auf dem Dach des Hochregallagers ist nur als erster Schritt zu verstehen. Noch im Frühling wird sie um 352 Module, also zusätzliche 143 kWp, erweitert. Die Investitionskosten hierfür belaufen sich auf 150.000 Euro. Die künftige Gesamtleistung von mehr als 200 kWp entspricht dem durchschnittlichen Jahresstrombedarf von 60 Haushalten. Damit können rund zehn Prozent des jährlichen Verbrauches des Vitiser Werkes gedeckt werden.

„Durch den erhöhten PV-Einsatz leistet Pollmann seinen Beitrag zum Umweltschutz und zu weniger Abhängigkeit gegenüber Strompreisentwicklungen“, freut sich der Energiebeauftragte Rainer Hobiger. Aber nicht nur der eigenproduzierte, auch der zugekaufte Strom stammt zur Gänze aus erneuerbaren Energieträgern. Wie ein Zertifikat der Energieallianz Austria bestätigt, wird sowohl der Hauptsitz in Karlstein wie auch das zweite heimische Werk in Vitis ausschließlich mit Grünstrom betrieben. Das unterstreicht einmal mehr, dass die Nachhaltigkeit im Familienunternehmen Pollmann keine leere Floskel, sondern ein gelebtes Handlungsprinzip ist.

