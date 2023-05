Räder in Windigsteig sind nun wieder repariert

Am 21. Mai wird die neue Anbindung von Windigsteig an den Thayatalradweg, im Bereich des Lagerhauses, eröffnet. Am Parkplatz des Gemeindesaales wurde eine Theo-E-Bike-Verleihstation sowie eine E-Ladestation errichtet. „Weitere, auch bauliche, Maßnahmen im Zuge der Aktion Alltagsradeln des Landes Niederösterreich sind in Windigsteig geplant“, betont Bürgermeister Nikolaus Noè-Nordberg.

Daher war es der Marktgemeinde Windigsteig ein großes Anliegen, in Kooperation mit dem Regionalen Mobilitätsmanagement Waldviertel der NÖ.Regional, den Windigsteigern die Möglichkeit zu bieten, im Rahmen eines Radlreparaturtages ihre Fahrräder einem kostenlosen Fahrrad-Chek zu unterziehen. Mitarbeiter der Firma Intersport Ruby führten ein Kurzprüfung hinsichtlich Verkehrstauglichkeit der Räder durch. Es wurden Ketten geschmiert, Luft in Rädern nachgefüllt, Bremsen eingestellt und Laufräder zentriert. Insgesamt wurden 32 Räder gewartet.

Dank gilt allen Bürgen von Windigsteig, die das Angebot so zahlreich angenommen haben, dem Regionalen Mobilitätsmanagement Waldviertel der NÖ.Regional für die finanzielle Unterstützung, den Mitarbeitern der Firma Intersport Ruby und dem geschäftsführenden Gemeinderat Michael Bartl für die Organisation des Radl-Reparaturtages.

„Nutzen Sie Ihr Fahrrad für Alltagsfahrten. Sie tun sich und der Umwelt etwas Gutes damit“, schließt Noè-Nordberg.

