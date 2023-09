Ehemaliger Kolpinghaus-Leiter Alfred Kasses (65) ist tot

Große Trauer herrscht um Alfred Kasses, den ehemaligen Leiter der Kolping-Wohnhäuser in Waidhofen. Kasses begann seine Laufbahn in der Behindertenarbeit in Waidhofen bereits 1979, damals noch bei der Caritas. Als Kolping Österreich 1996 in Waidhofen neu auf den Plan trat, hatte man in Kasses einen Mensch gefunden, der ideal zur Kolping-Idee passte.

„Während seines gesamten Berufslebens hat er den Bewohnern der Kolpinghäuser in Waidhofen ein Leben in Würde und Teilhabe am sozialen Leben gesichert“, würdigt Kolping-Präsidentin Christine Leopold, den Verstorbenen; Kompetenz, Erfahrung, umfassendes Fachwissen und der Wille zur Vernetzung seien für seine Berufsauffassung prägend gewesen.

Kasses zeichnete sich durch seine Verbundenheit zu den Bewohnern aus, denen er große Wertschätzung entgegen gebracht hatte. Pioniergeist bewies Alfred Kasses, als er die Möglichkeit schuf, dass Personen, die nicht mehr in den Werkstätten aktiv sein konnten, in einer Wohngruppe für Senioren leben konnten. Eine weitere Stärke war seine umsichtige und kompetente Mitarbeiterführung. Während seines Wirkens als Leiter wuchs der Verein Kolping-Familie Waidhofen von 17 auf 162 Mitglieder. Im Februar 2018 wurde Alfred Kasses feierlich in den Ruhestand verabschiedet - Roland Schneider übernahm die Leitung der Kolpinghäuser in Waidhofen. Für sein Engagement wurde Kasses am 6. März 2018 vom Land Niederösterreich mit dem Ehrenzeichen für Verdienste um das Land NÖ gewürdigt.

Der Auferstehungsgottesdienst ist am 22. September um 10 Uhr in der Pfarrkirche Thaya. Anschließend wird die Urne zur letzten Ruhestätte geleitet. Auf Wunsch des Verstorbenen bitten die Angehörigen keine Trauerkleidung zu tragen.