Gemeinde Kleingöpfritz trauert um Karl Breier-Fasching

Werbung

Der langjährige geschäftsführende Gemeinderate Karl Breier-Fasching verstarb am 16. März völlig unerwartet im 65. Lebensjahr.

Karl Breier-Fasching wurde im Jahr 1990 als Gemeinderat der Gemeinde Pfaffenschlag angelobt. Von 1995 bis zum Jahr 2020 war er als geschäftsführender Gemeinderat im Gemeindevorstand tätig. Von 1990 bis 2020 übte er auch die Funktion des Ortsvorstehers seines Heimatortes Kleingöpfritz aus.

„Vor allem sein großes Engagement, seine Verlässlichkeit und seine Handschlagqualität prägten die Zeit als Gemeindemandatar unserer Gemeinde, in welcher zahlreiche wichtige Projekte umgesetzt werden konnten“, erinnert sich Bürgermeister Willibald Pollak.

Karl Breier-Fasching war auch zeit seines Lebens ein Feuerwehrmann mit Leib und Seele.

Er trat bereits 1972 der Freiwilligen Feuerwehr Kleingöpfritz bei, absolvierte zahlreiche Kurse und Ausbildungen und war von 1996 bis 2001 Kommandant-Stellvertreter. Von 2001 bis 2013 stand er als Kommandant an der Spitze der FF Kleingöpfritz. Für seine umfangreichen Tätigkeiten in seiner fast 50-jährigen Mitgliedschaft wurde er unter anderem mit dem Verdienstzeichen des NÖ LFV 2. Klasse in Silber ausgezeichnet.

Mit Karl Breier-Fasching verliert die Gemeinde Pfaffenschlag einen engagierten und leidenschaftlichen Menschen.

Karl Breier-Fasching hinterlässt seine Gattin und drei erwachsene Kinder. Die Möglichkeit zur Verabschiedung von Karl Breier-Fasching besteht am Samstag, 26. März, ab 12 Uhr, in der Pfarrkirche Pfaffenschlag. Ab 13.30 Uhr wird der Rosenkranz gebetet, um 14 Uhr die Seelenmesse gefeiert. Eine Betstunde wird am Freitag, 25. März, um 19 Uhr, in der Kapelle in Klein Göpfritz abgehalten.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.