Golfclub-Präsident Heinz Günter verstorben

Heinz Günter, Gründungsmitglied des Golfclubs Waidhofen/Thaya, verstarb am 2. Juni im 86. Lebensjahr. Der Wiener hatte einen Zweitwohnsitz in Groß-Siegharts.

Heinz Günter war als passionierter Golfer 1993 an der Gründung des Golfclubs Waidhofen maßgeblich beteiligt. Ebenso hatte er als Präsident des Golfclubs wesentlich zur Gründung der damaligen Golf-HAK in Waidhofen beigetragen.

Beruflich war Heinz Günter als Oberarzt in der Rudolfstiftung in Wien tätig. Als Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees war er bei der Olypiade in Peking für die Dopingkontrollen zuständig.

Die feierliche Verabschiedung findet am Donnerstag, 29. Juni, um 11 Uhr, in der Feuerhalle Simmering in Wien statt.