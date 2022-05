Großer Verlust für Thaya: Friedrich Schadauer verstorben

Werbung

Friedrich Schadauer verstarb am 26. April im Caritas Senioren- und Pflegehaus St. Bernadette in Breitenfurt bei Wien.

Schadauer wurde am 9. April 1925 in Thaya geboren. Er besuchte die Volksschule Thaya und trat 1936 in das Stiftsgymnasium Seitenstetten über. Ab Herbst 1938 war er Schüler am Gymnasium Waidhofen und legte dort 1943 die vorgezogene Reifeprüfung (damals „Kriegsmatura“ genannt) ab. Es folgten der Kriegsdienst in der Deutschen Wehrmacht und 1945 die russische Gefangenschaft.

Seine Mutter erkrankte schwer und starb 1947 im Alter von 62 Jahren. Er entschloss sich, Pflichtschullehrer zu werden und trat mit 1. September 1950 in den Schuldienst des Landes Niederösterreich ein. Er unterrichtete in der Hauptschule Dobersberg, war ab 1959 provisorischer Leiter und ab 1965 Direktor dieser Schule.

1951 heiratete er Hermine Zotter, die damals Volksschullehrerin in Thaya war, und bekam mit ihr zwei Söhne.

Ab 1946 war er Leiter des Kirchenchores Thaya, ab 1950 Leiter des Gesangsvereines Thaya und ab April 1960 Geschäftsführender Gemeinderat (Kultur) der Marktgemeinde Thaya. Damals übernahm er auch die Leitung der Ortsstelle des Roten Kreuzes.

1965 trat er in seine Funktion als Bürgermeister der Marktgemeinde ein. Die Bildung der Großgemeinde, Aufschließung des Siedlungsgebietes im Bereich der späteren Florianigasse und den Beginn des kommunalen Aufbauwerkes in allen Orten (Straßen, Güterwege, Ortsbachregulierungen, Kanalisationen, Ortsbeleuchtung, Kindergartenneubau, Sport- und Tourismuseinrichtungen, Erhalt alter Kulturbauten) bezeichnete Schadauer als Schwerpunkte seiner Tätigkeit.

1972 wurden die Errichtung des ersten Bauabschnittes für die Abwasserreinigungs anlage Thaya sowie die Pro jektierung einer Abwasser reinigungsanlage für Jarolden beschlossen. 1974 wurde der Kindergarten in Betrieb genommen.

Im Rahmen einer Festveranstaltung im September 1975 fand die Wiederverleihung des Marktwappens durch Landeshauptmann Andreas Mauerer statt. Regionale und internationale Beachtung fand das Wirken von Friedrich Schadauer als Gründungsobmann des Kultur- und Museumsvereines Thaya. Über zwanzig Jahre leitete er mit Hans Plach den Verein, der sich mit den „Arbeitsberichten“ große Verdienste für die Aufarbeitung der Geschichte der Gemeinde und der Region erwarb. Glanzlicht waren die Ausgrabungen im Mittelalterdorf Hard. Friedrich Schadauer wurde für seine Leistungen mit dem Ehrentitel Professor ausgezeichnet.

