Johann Schreiber, früherer ÖBB-Bediensteter, verstarb am Montag (16. August) nach längerer, schwerer Krankheit im 69. Lebensjahr. Seine Familie trauert und dankt ihm für alles: „Wir werden dich nie vergessen.“ Er hinterlässt sein Gattin Gerlinde und seine Familie mit Geschwister, Schwager und Schwägerinnen, Nichten und Neffen.

Johann Schreiber erblickte am 26. August 1952 in Kurzschwarza das Licht der Welt. Er absolvierte nach der Pflichtschulzeit eine landwirtschaftliche Ausbildung und arbeitete am elterlichen Betrieb. Er war handwerklich sehr geschickt und konnte eine Tätigkeit als Metallarbeiter im Felten-Werk beginnen, später arbeitete er als Lkw-Fahrer in der Schremser Brauerei. Diese Jahre blieben ihm als schöne Zeit in Erinnerung, wie seine Familie erzählt. Er bewarb sich später bei der ÖBB und arbeitete bis zu seiner Pensionierung 2005 als Zugbegleiter.

1987 ehelichte er seine Gerlinde und baute mit ihr ein Haus in Wiederfeld (Gemeinde Waidhofen-Land) um. Sie erlebten viele guten Zeiten und mussten einige schwierige Zeiten bewältigen. Ein schwerer Schicksalsschlag, der ihn besonders traf, war 2004 der Tod seine geliebten Neffen Gerald.

Johann Schreiber war kein Mann der vielen Worte, aber mit einem großen Herzen: So beschreibt ihn seine Familie. Er engagierte sich sehr bei der Freiwilligen Feuerwehr Edelprinz-Wiederfeld und war bekannt als stets hilfsbereiter und tatkräftiger Unterstützer für Familie und Freunde.

„Es gab für ihn kein Problem, wofür er keine Lösung fand“, sagt seine Familie. „Selbst während seiner schweren Krankheit ab 2020 war er geduldig, beklagte sich nicht, sondern kämpfte bis zum Schluss.“ Seine Gattin Gerlinde stand ihm in dieser Zeit aufopferungsvoll zur Seite.

Das Begräbnis findet heute (20. August) statt, anstatt der Kranz- und Blumenspenden wird eine Spendenbox zugunsten der FF Edelprinz-Wiederfeld aufgestellt.