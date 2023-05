Konditormeister Walter Schützner aus Waidhofen verstorben

Walter Schützner wuchs in Waidhofen auf und besuchte hier auch die Pflichtschule, ehe er eine Lehrstelle als Zuckerbäcker in Krems annahm. Berufserfahrung, unter anderem auch im Bereich der Patisserie, sammelte er in Salzburg, Wien und Kärnten, ehe er die Meisterprüfung ablegte und nach Waidhofen in die elterliche Konditorei zurückkehrte. „Kurze Zeit hatte mein Vater zusätzlich auch bei der Post gearbeitet. Dafür musste er täglich mit dem Fahrrad nach Schwarzenau fahren“, erinnert sich Sohn Wolfgang Schützner aus Erzählungen.

Durch die Erkrankung seines Vaters wurde Walter Schützner bald die Verantwortung für das Geschäft übertragen, das 1865 als Zuckerbäckerei, Lebzelterei und Wachszieherei gegründet worden war. Die Modernisierung im alten Gebäude schien zu kostspielig, weshalb sich Walter Schützner 1968 entschloss, dieses durch einen Neubau zu ersetzen.

Großer Wert wurde in dem gut etablierten Kaffeehaus, das für die Produktion von Hochzeitstorten bekannt war, auch schon immer auf die Herstellung von Speiseeis gelegt. In den 1970-er-Jahren verfügte man bereits über eine Eistheke mit neun Sorten, in den 1980-er-Jahren standen 20 Geschmacksrichtungen zur Auswahl.

„Auch nachdem mein Vater mir das Geschäft 1998 übergeben hatte, half er tatkräftig bis zuletzt mit und unterstützte mich und mein Team nach bestem Wissen“, stellt Wolfgang Schützner fest, dass auch die Kirtagsstandln im gesamten Waldviertel für Walter Schützner immer zum Konditorenleben gehört haben.

Walter Schützner wird am Freitag, 5. Mai, um 13.30 Uhr in der Stadtpfarrkirche Waidhofen aufgebahrt und um 14 Uhr mit einem Trauergottesdienst verabschiedet. Eine Betstunde wird am Donnerstag, 4. Mai, um 18 Uhr, in der Stadtpfarrkirche abgehalten.

