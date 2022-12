Trauer um Karlsteiner Ernst Pollmann

Der Karlsteiner Unternehmer Ernst Pollmann ist am 6. Dezember im 91. Lebensjahr überraschend verstorben. Der Waldviertler war bis zuletzt aktiv und stand der nächsten Generation der Firmeneigentümer, seinem Sohn Markus und seinem Neffen Robert, beratend zur Seite.

Als Ernst Pollmann gemeinsam mit seinem Bruder Herbert 1969 das Familienunternehmen vom Vater übernahm, war man auf Uhren und Zählwerke für Tonband- und Kassettengeräte spezialisiert.

Das 1888 von Ernsts Großvater Franz gegründete Unternehmen hatte eine wechselvolle Geschichte in Zeiten des Krieges und der Nachkriegszeit hinter sich. 1968 stellte man die eigene Produktion von Uhren zwar ein, dafür wurde der Großhandel mit Uhren betrieben. Die Produktion wurde auf Zählwerke für Tonbänder umgestellt. Es sollten nur noch wenige Jahre vergehen, bis Pollmann sich in die Reihe der österreichischen Zulieferer von Autokonzernen wiederfand und dabei großen Erfolg hatte: 1980 begann man mit der Produktion von Zählwerken für Tachometer und hatte dafür einige Großaufträge - unter anderem von Ford. Was aber nicht das einzige Standbein des Familienbetriebs war: Pollmann begann auch mit der Produk tion von Videorecorder-Bau teilen.

Das Geschäft ging gut, Pollmann expandierte weltweit. Aktuell gibt es Standorte in den Ländern Tschechien, China und seit 2021 auch in Mexiko. Pollmann ist heute Weltmarktführer bei Schiebedach-Kinematiken und Türschlossgehäusen.

Ernst Pollmann hat das Unternehmen gemeinsam mit seinem Bruder zum Florieren gebracht und 1997 an seinen Sohn Markus und seinen Neffen Robert übergeben. Sein Privatleben war vor allem durch seine Familie geprägt. Er hinterlässt neben seiner Frau drei Kinder und sieben Enkelkinder. Ernst Pollmanns große Leidenschaft war Afrika und dort vor allem Namibia. Dieses Land besuchte er viele Male.

Er baute Modellflieger, war ein guter und konzentrierter Ballonfahrer und bis ins hohe Alter ein Sportschütze, dessen Trefferquote bei Wettkämpfen einige jüngere Teilnehmer zum Staunen brachte. Die Beisetzung wird im engsten Familienkreis stattfinden.

