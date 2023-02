Vitiser Werner Fiedler verstarb

Der Mietwagenunternehmer i. R., Werner Fiedler, verstarb am 23. Februar im 89. Lebensjahr. Er war der langjährige Lebensgefährte der früheren Bürgermeisterin Irmtraud Berger.

Werner Fiedler war ein allseits bekannter Vitiser, ursprünglich Elektriker (sein Unternehmen befand sich am Hauptplatz). Über 40 Jahre lang war er im Personentransport tätig und in den Gemeinden Vitis und Waidhofen-Land für Schüler- und Kindergarten-Transport, Taxifahrten und Ausflugsfahrten zuständig.

Vor allem war er auch ein großer Unterstützer des Sportvereins mit den Fahrten zu allen Nachwuchsspielen. Beim 1. SV Appel Vitis war Fiedler 1965 Gründungsmitglied (er hatte maßgeblichen Anteil an der Wiedergründung) und seitdem auch Vereinsmitglied. In den Folgejahren bekleidete er die Funktionen Kassier und Schriftführer und wurde 1977 zum Obmann gewählt.

Unter seiner Obmannschaft gelang der Aufstieg in die Oberliga West. Bei seinem Ausscheiden aus dem Vorstand 1988 wurde Fiedler zum Ehrenobmann ernannt. Aufgrund seiner Verdienste um den NÖ-Fußballsport erhielt er das Verbandsehrenzeichen in Silber (1996) und das Verbandsehrenzeichen in Silber-Gold (2011). Bis zuletzt war er ein begeisterter Fan und nahm auch immer an den Alt-Funktionärs-Treffen teil.

Aktiv war Werner Fiedler auch im Feuerwehrwesen. 1960 wurde er Leiter des Verwaltungsdienstes, von 1960 bis 1976 war er erster Kommandant-Stellvertreter. Er absolvierte die Lehrgänge zum Gruppenkommandanten, Zugskommandanten und den Funklehrgang. Für seine langjährige verdienstvolle Tätigkeit auf dem Gebiet des Feuerwehr- und Rettungswesens erhielt Fiedler die Ehrenzeichen (für 25, 40, 50 und 60 Jahre) und das Verdienstzeichen des Landesfeuerwehrverbandes in Bronze.

Seitens der Marktgemeinde Vitis wurde Fiedler 1990 Dank und Anerkennung ausgesprochen, 2012 wurde ihm die Ehrennadel in Silber verliehen.

Die Urne des Verstorbenen wird am Freitag, 10. März, ab 8 Uhr in der Pfarrkirche Vitis aufgestellt und nach Abhaltung der Trauerfeier um 14 Uhr im Familiengrab zur letzten Ruhe bestattet. Um 13.30 Uhr versammeln sich die Trauernden zum gemeinsamen Gebet.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.