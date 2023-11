„Vom Dunkel zum Licht“: Orgelkonzert in Waidhofner Stadtpfarrkirche

„Vom Dunkel zum Licht“ war das Leitbild der „Nacht der 1.000 Lichter“ in der Stadtpfarrkirche Waidhofen am Vorabend zum Allerheiligenfest. Auf diesem Weg wurden die Kirchenbesucher von Musik und Psalmen begleitet. An der Orgel spielten Veronika König und David Steinkogler.

Die anfänglich Düsternis und Hoffnungslosigkeit widerspiegelnden Melodien und Verse wurden allmählich von helleren Impressionen abgelöst und kulminierten schließlich in Freude und Zuversicht. Das „Kyrie ultimum“ von Christian Erbach (1570-1635) ertönte klagend und schwermütig. Der von Dechant Josef Rennhofer gelesene Psalm 88 stellte die Einsamkeit und Gottverlassenheit eines kranken Menschen in den Raum. Im „Choral dorien“ des 1940 im Krieg gefallenen Komponisten Jehan Alain spürte man trotz der tiefen Melancholie der Musik doch einen zarten Hoffnungsschimmer, ebenso im darauffolgend gelesenen „Hymnus zur Vesper“, der üblicherweise am Allerseelentag gebetet wird. „In dir ist Freude“ von Johann Sebastian Bach (1685-1750) lud die Kirchenbesucher zur „Freude in allem Leide“ ein: „Wenn wir dich haben, kann uns nicht schaden Teufel, Welt, Sünd‘ oder Tod“.

Die mit Dynamik gespielte Melodie „Gott wohnt in einem Lichte“ von Guillaume Franc (1505-1570) spendete Zuversicht, verstärkt wurde diese durch den Psalm 27 des Königs David „Der Herr ist mein Licht und mein Heil“, exzellent vorgetragen vom Kantor Herbert Gaar. Den festlichen Höhepunkt der „Nacht der 1.000 Lichter“ bot das Halleluja-Präludium von Franz Schmidt (1874-1939), mit vollem, mächtigem Klang der Orgel freudvoll gespielt. Das Kirchengewölbe war in sanftes Licht getaucht, als der Lobgesang des Simeon „Nunc dimittis“ aus dem Lukasevangelium dargeboten wurde. Nach den Klängen von „Freu dich, o meine Seele!“ von Anton Heiller (1923-1979) gab Dechant Josef Rennhofer den Kirchenbesuchern seinen Wunsch mit auf den Weg, dass sie „das lichte Leben mit nach Hause nehmen“ werden.