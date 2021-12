Bridgeclub Waldviertel lädt zum Schnuppern

Genau 30 Jahre ist es her, dass sich eine Reihe von Bridge-Begeisterten dazu entschlossen haben, den Bridgeclub Waldviertel zu gründen. Erste Überlegungen, Freunde und Bekannte für das Bridge-Spiel zu begeistern, wurden in Waidhofen schon Anfang 1985 angestellt.

Schnell fand sich eine ambitionierte Gruppe zusammen, die sich intensiv mit Bridge beschäftigte und bald eigene Turniere spielte. In Gmünd wurde kurze Zeit später eine ähnliche Initiative ins Leben gerufen – die beiden Gruppen fanden rasch Kontakt zueinander. 1991 führte dies zur Gründung des Bridgeclubs Waldviertel.

Die Clubmitglieder treffen einander einmal im Monat zu Turnieren, zu denen auch Gastspieler kommen können. Darüber hinaus trifft man sich jeden Mittwoch und Freitag an wechselnden Orten zum Spielen.

Bridgekurs startet eine Woche nach Schnuppern

Große Feierlichkeiten zum Jubiläum waren angesichts der Corona-Pandemie leider nicht drin, doch dafür setzt der Verein jetzt auf die Nachwuchs-Werbung.

Am 4. Jänner findet ab 19 Uhr ein Schnupperabend im TBZ in Groß Siegharts statt (Schlossplatz 2, 1. Stock). „Viele Leute haben großen Respekt vor dem Spiel. Wir wollen es präsentieren, und alle, die kommen, werden an diesem Abend Bridge spielen“, sagt Werner Damberger, der extra die Ausbildung zum offiziellen Bridge-Lehrer absolviert hat.

Es geht darum, den Interessierten auf einfache Art und Weise die Grundlagen beizubringen, um selber spielen zu können.

Eine Woche nach dem Schnupperabend startet ein Bridge-Kurs, wo den Teilnehmern an 14 Abenden das Rüstzeug vermittelt wird, um auch bei Turnieren mitspielen zu können. „Man hat dann eine Basis, man lernt lebenslang dazu. Daher ist Bridge auch eine gute geistige Altersvorsorge“, merkt Damberger an.