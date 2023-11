Klassik lebendig geworden

Seinen ersten eigenen Konzertabend gestaltete der 17-jährige Pianist Felix Metzger am 4. November im Musikerheim in Dobersberg. Gleichzeitig zum Konzert stellte auch Martin Metzger einige seiner Bilder im Musikerheim zur Schau. Zur Begrüßung wies er auf eine interessante Parallele zu seinem Sohn hin, denn auch er selbst hatte im Alter von 17 Jahren seine erste Soloausstellung.

Bereits im ersten Jahr seines Klavierunterrichts in Kitzbühel - die Familie hatte Rappolz damals noch als Zweitwohnsitz gewählt - wurde das große Talent des damals Sechsjährigen erkannt. Er spielte die Übungen etwa in der halben Zeit, die dafür vorgesehen war. Einzelunterricht und Begabtenförderung folgten und der Weg an die Anton Bruckner Privatuniversität in Linz schien vorprogrammiert. Mehrere Teilnahmen bei „prima la musica“ oder anderen Wettbewerben meisterte der junge Künstler bravourös.

Vom ersten Ton an begeistert

Ebenso bravourös meisterte er auch sein erstes Solokonzert mit Werken von Mozart, Chopin, Beethoven und Bach. Dabei faszinierte er nicht nur Musikkenner, sondern auch den musikalischen Laien vom ersten Ton an. Mit einer ihm eigenen Lebendigkeit ließ er Klaviersonaten erklingen und führte das Publikum in eine andere, faszinierende Welt der klassischen Musik.

Egal, ob im 1. Satz von Mozarts Klaviersonate Nr. 6 oder im 2. Satz „Rondeau en Polonaise“ - Felix Metzger trifft, trotz seines jugendlichen Alters, die Variationen und Tempi hervorragend, erweckt die Musik der klassischen Meister zu neuem Leben und bringt die Freude und den Enthusiasmus, den er selbst für die Kompositionen und im speziellen für die Klaviermusik empfindet, dem Zuhörer näher.

Schwermut im „marche funebre“

Besonders beeindruckend interpretierte Felix Metzger den „Trauermarsch“, den „marche funebre“ von Frederic Chopin, der aufgrund seiner vielfachen Verwendung in Film und Fernsehen Bekanntheit erlangte und sich durch schweren Glockenklang im Ohr festsetzt.

Mit standing ovations wurde der junge Musiker, der seinen Wohnsitz nun in Rappolz und ausbildungsbedingt in Linz hat, von den zahlreichen Besuchern verabschiedet, zu denen auch sein Professor aus Linz, Till Alexander Körber, zählte. „Ich möchte mich nochmals für die Unterstützung bei allen bedanken, die dieses Konzert ermöglicht haben“, wandte sich Martin Metzger an die Bürgermeister Lambert Handl aus Dobersberg sowie Reinhard Ringl aus Waldkirchen und an Musikschulleiter Rainer M. Haidl, der Saal und Klavier zur Verfügung gestellt hatte.