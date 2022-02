Gäste-Rekord im Juli in Raabs

Die vergangenen beiden Jahre waren für den Tourismus keine Einfachen: Monatelange Schließungen aufgrund hoher Corona-Infektionszahlen, teils strenge Auflagen und eine fehlende Planbarkeit machten den Betrieben zu schaffen.

Eine Entwicklung, die auch vor der Stadt Raabs als Tourismus-Hochburg des Bezirks nicht Halt machte. Werden in guten Jahren um die 35.000 bis 40.000 Nächtigungen gezählt, lagen die Nächtigungszahlen in 2020 und 2021 wieder auf jenem Niveau, wie man es aus Zeiten vor der Landessausstellung 2009 kannte – im mittleren 20.000er-Bereich.

2020 war der Einbruch am stärksten, es gab „nur“ 24.203 Nächtigungen. 2021 zeigte sich schon eine deutliche Verbesserung auf 27.569 Nächtigungen. „Man muss bedenken, dass wir diese Zahlen trotz des Lockdowns bis in den Mai hinein erreicht haben“, merkt Bürgermeister Rudolf Mayer (ÖVP) an. „Im Juli haben wir dann mit 5.450 Nächtigungen den höchsten Wert für diesen Monat seit 1999 erreicht. September und Oktober waren auch gut, da hatten wir nur im Landesausstellungsjahr 2009 mehr Nächtigungen“, fasst Mayer zusammen.

Er ist davon überzeugt, dass Raabs insbesondere durch kurzfristige Buchungen profitiert habe, und weil die Leute vermehrt auf Urlaub im eigenen Land setzten, um Corona-Unwägbarkeiten zu vermeiden.

