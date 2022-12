Brandalarm bei TE Connectivity entpuppte sich als Fehlalarm .

Die Feuerwehr Waidhofen wurde in der Nacht auf den 29. Dezember um 1.16 Uhr zu einem Brandalarm bei der Firma TE Connectivity in Dimling alarmiert. Minuten später rückten zwei Einsatzfahrzeug in den Nachbarort der Bezirkshauptstadt aus.