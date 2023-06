Zwei Schaugärten mit „Goldenem Igel“ ausgezeichnet

Der Schaugarten im Kräuterpfarrer-Zentrum in Karlstein und der Schaugarten von Erika und Kurt Pascher wurden mit der Natur im Garten-Plakette „Goldener Igel“ ausgezeichnet.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gratuliert Kräuterpfarrer Benedikt Felsinger zur Auszeichnung „Goldener Igel“ von „Natur im Garten“ für ökologische Grünraumpflege des Schaugartens im Kräuterzentrum Karlstein. Foto: „Natur im Garten“/POV Meierotto, POINT OF VIEW GmbH

Jährlich erhalten in Niederösterreich jene Schaugärten die beliebte Auszeichnung, die die drei Kernkriterien von ‚Natur im Garten‘ umsetzen und in Qualität und Umfang überzeugen. Durch die Verleihung der Plakette „Goldener Igel“ wird einmal mehr darauf hingewiesen, dass Niederösterreich das ökologische Gartenland Nummer eins in Europa ist. „Dieser Erfolg ist maßgeblich auf unsere großartige Gartenkultur und die liebevolle Pflege der Schaugärtner zurückzuführen“, erklärt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner anlässlich der Auszeichnung.

9 von 10 Niederösterreichern sind der Ansicht, dass die Idee der naturnahen Garten- und Grünraumgestaltung und der Schutz der Artenvielfalt unterstützt und weiter ausgebaut werden sollen. Dabei ist der Verzicht auf chemisch-synthetischen Dünge- und Pflanzenschutzmittel sowie Torf besonders ausschlaggebend – die Kernkriterien von „Natur im Garten“

Eine Übersicht der „Natur im Garten“ Schaugärten sowie Informationen zum Angebot und zu den Öffnungszeiten sind unter www.naturimgarten.at/schaugärten zu finden.

Gartensommer-Wochenende zu gewinnen

Einen besonderen Anreiz zum Besuch eines Schaugartens bietet das heurige Gewinnspiel mittels Sammelpass: Fünf Stempel sammeln und den ausgefüllten Pass an schaugaerten@naturimgarten.at übermitteln. Jede Einsendung eines vollständig ausgefüllten Sammelpasses wird mit einer Gratiseintrittskarte in einen der TOP-Schaugärten oder einem Gartenbuch belohnt. Zusätzlich wird unter allen Einsendungen als Hauptpreis ein Gartensommer-Wochenende für zwei Personen in Niederösterreich verlost.

Auch in der heurigen Gartensaison gibt es für alle „Natur im Garten“ Schaugärten vor Ort und online Bewertungen. Dadurch können alle Besucher ihr direktes Feedback übermitteln, um Anerkennung und Lob weiterzugeben oder Verbesserungen aufzuzeigen, um auf neue Herausforderungen künftig besser eingehen zu können. Unter allen Bewertungen verlost „Natur im Garten“ in einem Gewinnspiel ein romantisches Wochenende für zwei Personen, einen Familienausflug in ein NÖ Top-Ausflugsziel sowie weitere Preise.