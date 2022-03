Feuerwehrabschnitt Raabs: Kompressor für Atemluft

Nach 40 Jahren im Einsatz gab einer der beiden Atemluft-Kompressoren des Feuerwehrabschnitts Raabs den Geist auf. Nun traf der neue Kompressor ein, der alle Stücke spielt.

Eigentlich hätte man den Atemluftkompressor schon im Vorjahr erhalten sollen, von 12 bis 14 Wochen Lieferzeit war die Rede, doch durch Corona kam es zu Verzögerungen, sodass das Gerät erst 2022 eintraf. Stationiert ist der Kompressor wie schon sein „Vorgänger“ bei der FF Großau.

Er ist zusammen mit einem 14 kVa-Stromerzeuger auf einem Anhänger montiert, und wird elektrisch mittels des Aggregats versorgt. „Dadurch sind wir unabhängig von den Möglichkeiten der Stromversorgung vor Ort. Gerade wenn es im Wald oder auf einem alleinstehenden Anwesen brennt, ist die Stromversorgung schwierig“, erklärt Abschnittskommandant Michael Litschauer.

Zur Ausstattung des Anhängers gehört auch ein Frequenzumrichter, mit dem der Kompressor sanft gestartet werden kann, um das Stromaggregat nicht „in die Knie zu zwingen.“ Mit dem Kompressor werden Speicherflaschen auf etwas über 300 bar Druck befüllt. Vier Pressluftflaschen können gleichzeitig befüllt werden, zwei mit 200 bar, weitere zwei mit 300 bar. Bei vollem Speicher ist eine Flasche in zwei Minuten befüllt, wenn sie nur direkt mit dem Kompressor gefüllt wird, dauert es fünf Minuten. Eine befüllte Pressluftflasche reicht im Einsatz für rund 20 Minuten, je nach körperlicher Belastung des Atemschutzträgers.

Keine Befüllung ohne Barcode-Prüfung

Da hier mit hohem Druck gearbeitet wird, steht die Sicherheit im Mittelpunkt. Nur ensprechend geschulte Feuerwehrleute dürfen die Befüllung vornehmen, und jede Flasche ist mit einem Barcode versehen, der mittels eines Barcodescanners und einem Laptop im Anhänger eingescannt wird. „Auf diese Weise wird jede Füllung dokumentiert und auch überprüft, ob die Pressluftflasche über eine gültige Überprüfung verfügt und überhaupt befüllt werden darf“, erläutert Litschauer.

Früher habe man das anhand der Seriennummern der Flaschen gemacht – ein zeitraubender und mit Fehlerrisiken behafteter Prozess. Die Stationierung in Großau war ein logischer Schritt, da es dort bereits einen geeigneten Anhänger gab. Die Wehr adaptierte den für den alten Kompressor verwendeten Hänger in Eigenregie in 35 Arbeitsstunden. Die Einschulung der Feuerwehren wird in Großau erfolgen, einige Kern-Einsatzkräfte haben bereits eine Grundschulung erhalten.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden