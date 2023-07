Pfaffenschlag investiert in PV und technische Schulausstattung

Die Schüler der Volksschule Pfaffenschlag dürfen sich im kommenden Schuljahr über eine neuer EDV-Ausstattung freuen. Der Gemeinderat beschloss in seiner jüngsten Sitzung den Ankauf von neuen Computern und einem neuen Smartboard – dem bereits zweiten für die Schule. Auch die Direktion wird mit neuer Technik ausgestattet. „Damit sollen die Schüler und Lehrerinnen in den nächsten Jahren wieder die besten Voraussetzungen haben. Die aktuellen Computer sind schließlich auch schon wieder um die zehn Jahre alt“, betont Bürgermeister Werner Liebhart (ÖVP). Die neuen Geräte werden rund 20.000 Euro kosten, das Smartboard 6.500 Euro.

Ebenso vergab der Gemeinderat die Aufträge für ganze vier Photovoltaik-Projekte, die bereits in der Sitzung im März beschlossen wurden (die NÖN berichtete). Die neuen Anlagen sollen auf den Feuerwehrhäusern von Pfaffenschlag und Artholz, sowie dem Kaufhaus in Pfaffenschlag installiert werden. Zusätzlich wird die bestehende Anlage am Gemeindeamt erweitert. Das Kaufhaus bekommt zudem einen Stromspeicher spendiert.

Alle vier Anlagen sollen jeweils rund 15 kWp liefern. In Summe liegen die Kosten bei etwa 120.000 Euro. Den Auftrag erhielt mit der Firma Bittermann auch gleich ein in Pfaffenschlag ansässiges Unternehmen.

Beschlossen wurde auch eine Ehrung für Altbürgermeister Willibald Pollak, der sich im Mai vom Bürgermeisteramt zurückzog. Er soll einen Ehrenring der Stadtgemeinde bekommen.

Für Gegenstimmen bei der Gemeinderatssitzung sorgte Gemeinderat Karl Weinberger (SPÖ). Er zeigte sich wie schon in der Märzsitzung unzufrieden mit der PV-Anlage auf dem Kaufhaus. Bei diesem stellte Weinberger die Wirtschaftlichkeit des Nahversorgers in Frage. Aus diesem Grund stimmte er ebenfalls gegen einen Nachtragsvoranschlag, der besagte PV-Anlagen beinhält. Auch beim Beschluss zur Ehrenringvergabe an Willibald Pollak stimmte Weinberger nicht mit.