Mit Schmetterling abgestimmt: Zuwach-Werkstattbau kann starten

Derzeit betreibt Edi Zuwach eine Werkstätte für Kraftfahrzeuge und Landmaschinen in der Grillparzergasse in Waidhofen. Aus Platzmangel und wirtschaftlichen Gründen (das Areal ist gemietet) entschloss er sich, eine neue Betriebsanlage zu errichten und erwarb ein Grundstück im Ausmaß von rund 15.000 m² in der Großgerhartser Straße in Thaya. „Wir haben einen gebrauchten Standort gesucht, aber leider nichts Entsprechendes gefunden“, bedauert der Firmenchef.

Auf einer bebauten Fläche von rund 3.100 m“ soll Platz für Landmaschinentechniker, Kfz-Techniker, Karosseriebauer und Karosserielackierer für Pkw, Nutzfahrzeuge und Bauteile entstehen. Auch der Handel mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen und Geräten sowie mit Garten- und Forsttechnik wird in Thaya angesiedelt. Als zusätzliches Angebot können bei Edi Zuwach Maschinen und Pkw-Anhähger gemietet werden.

„Was möglich ist, möchten wir in Eigenregie in Zusammenarbeit mit den Professionisten ausführen“, erklärt der Firmenchef den Ankauf eines Baggers, mit dem er selbst und ein Angestellter (beide verfügen über die erforderlichen Prüfungen) nun die erforderlichen Erdarbeiten bewältigen.

Umweltschutzauflagen wurden erfüllt

Für die Baugenehmigung im Gewerbegebiet in Thaya musste eine wichtige Umweltauflage erfüllt werden. „Die seltene Schmetterlingsart Ameisenbläuling soll auf dieser Wiese gesichtet worden sein. Baubeginn und Arbeiten mussten daher auf seine Brutzeit abgestimmt werden“, erklärt Zuwach.

Um den Fortbestand der Art zu sichern, wurde die Erdoberfläche „übersiedelt“. Das gesamte Grundstück erstreckt sich über die Straße, die abgehobenen Erdschichten wurde daher auf der gegenüberliegenden Seite wieder abgelegt, wo sich die Larven des Ameisenbläulings entwickeln können.

Altes wieder verwerten

Neben dem Umweltschutz liegt Edi Zuwach auch der schonende Umgang mit den Ressourcen am Herzen. „Wir legen beim Bau unseres Betriebes größten Wert auf Nachhaltigkeit. Es werden zum Teil gebrauchte Hallenkonstruktionen wieder aufgestellt, die wir in Indurstriebetrieben abmontiert haben“, stellt der Firmenchef fest, der auch hier selbst Hand anlegt. Die Hallenteile werden adaptiert und mit bestmöglicher Dämmung versehen, um Energie zu sparen. „Die Heizung erfolgt über Luftwärmepumpen. Eine Photovoltaikanlage wird installiert und es wurden möglichst viele Grünflächen eingeplant“, hält Zuwach fest.

Neben der Landtechnik (vom Rasenmäher bis zum Traktor) ist als weiteres Standbein die Reparatur von Personenkraftwagen aller Marken vorgesehen. Sein Betrieb wird für die Überprüfung landwirtschaftlicher Anhänger ausgestattet werden. Die Lackiererei soll einen eigenen Bereich für landwirtschaftliche und Nutzfahrzeuge erhalten und in der Metallbearbeitung können auch Bauteile angefertigt werden.

Gesamte Familie steht hinter dem Projekt

„Eines möchte ich festhalten: Die Familie muss bei einem solchen Projekt zu hundert Prozent dahinterstehen, sonst wäre es nicht zu schaffen“, weiß der zweifache Familienvater, dessen Gattin Elisa für die administrativen Tätigkeiten zuständig ist, zu schätzen. Und auch die Söhne David und Simon sind bereits mit vollem Eifer im Familienbetrieb integriert. Ebenso wichtig ist Zuwach die gute Nachbarschaft mit den angrenzenden Firmeninhabern und seine Mitarbeiter: „Es geht nur miteinander!“

Die Kosten für das Projekt sind mit rund 2,5 Mio. Euro veranschlagt. Die Werkstätte soll mit Herbst 2024 in Betrieb gehen, die Fertigstellung der Außenanlagen ist für das darauffolgende Jahr geplant.