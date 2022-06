Wieder Freiluftkino in Waidhofen/Thaya

Werbung Baureportage Stögerer Ein Haus für Bienen

Im Juli startet mit dem „Kino im Stadtpark“ eine neue Ära des Freiluftkinos in der Bezirkshauptstadt Waidhofen.

Nachdem das Projekt „Kino am Hauptplatz“ nach acht Jahren nicht mehr durchgeführt wird, gelang es auf Initiative von Stadtrat Markus Loydolt dieses wunderbare Projekt fortzuführen. Veranstaltet werden die Kinoabende im Stadtpark vom Wirtschaftsverein ProWaidhofen in Kooperation mit dem Verein Sommerkino Waidhofen. So können sich auch im Jahr 2022 die Menschen der Region über Kinoerlebnisse unter freiem Himmel freuen.

Gezeigt werden beim „Kino im Stadtpark“ am Freitag, 29. Juli um 21 Uhr: „Halbmännerwelt“ und am Freitag, 5. August, 21 Uhr: „Rotzbub - Der Deix Film“.

„Ich freue mich sehr, dass es Kinoerlebnisse unter Sternen in Waidhofen auch zukünftig gibt. Für die Fortführung dieses Angebotes bedanke ich mich sehr herzlich beim Wirtschaftsverein ProWaidhofen sowie beim Verein Sommerkino Waidhofen. Ich möchte aber auch den Verantwortlichen des Projektes Kino am Hauptplatz mein Dankeschön für die geleistete Aufbauarbeit aussprechen“, ist Bürgermeister Josef Ramharter zufrieden über das bleibende Kinoangebot.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.