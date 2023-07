Grundwehrdienst im neuen Style

Am 10. Juli rückten beim Aufklärungs- und Artilleriebataillon 4 (AAB4) in Allentsteig und Horn 130 junge Männer zur Ableistung ihres Grundwehrdienstes ein. Der Einrückungstermin Juli 2023 wird zu Einsatzsoldaten in den Waffengattungen Aufklärung, Artillerie, Versorgung und Fernmeldedienst/IKT ausgebildet.

Das Besondere an diesem Einrückungstermin ist die Ausbildung im neuen Outfit. So erhielten die jungen Männer erstmals die neue Tarnuniform anstatt des grünen Kampfanzuges. Im zweiten Quartal des Jahres wurden bereits die Berufssoldaten des AAB4 mit der neuen Uniform des österreichischen Bundesheeres ausgestattet. Die Ausstattung mit dieser Uniform verändert nicht nur das äußerliche Erscheinungsbild der Soldaten, sondern stellt auch eine Qualitätssteigerung beim Tragekomfort dar.

Der neue Tarnanzug des Bundesheeres

Schritt für Schritt werden die einfärbigen Uniformen im Bundesheer durch den neuen Tarnanzug und die dazu passende, mehrfärbige Ausrüstung ersetzt. Nach über 40 Jahren verfügt die Truppe damit wieder über ein Tarnmuster. Entwickelt hat es ein kleines Team der Heeresbekleidungsanstalt in Brunn am Gebirge.

Militärische Tarnmuster täuschen Auge und Gehirn, indem sie die als menschlich wahrgenommene Kontur mit der Umgebung überblenden. Helle und dunkle Farben erzeugen Kontraste und eine räumliche Tiefe, wo keine ist. Besonders wichtig ist für Einsatzkräfte aber auch der Tarneffekt in der Nacht, im nicht-sichtbaren Infrarotbereich. Dort spielen die verwendeten Farbpigmente eine große Rolle, diese "leuchten" heller oder dunkler. Das entscheidet, ob man in einem Nachtsichtgerät als einheitlich heller oder dunkler Fleck erscheint.

Die Angelobung der jungen Rekruten wird am Freitag, 4. August, um 18 Uhr, am Hauptplatz in Vitis stattfinden.