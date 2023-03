Waidhofen/Thaya: Betrüger kam im Porsche-Cayenne

Ein dunkler Porsche-Cayenne mit ungarischem Kennzeichen hielt am Faschingdienstag gegen 16 Uhr am Billa-Parkplatz in der Brunner Straße neben einem Waidhofner Pensionisten. Der Fahrer fragte nach dem Weg zum Flughafen und der Waidhofner gab bereitwillig Auskunft, wie er nach Wien kommen könne.

„Dann meinte der Porsche-Fahrer, er habe ein Geschenk für mich, denn er könne dieses nicht mitnehmen, da er ja jetzt wegfliegen würde, und reichte mir ein Geschirrset, das ich jedoch nicht annahm“, erklärt der Waidhofner. Weiters hätte der Mann ihm noch ein „wertvolles“ Messerset zum Kauf angeboten. Dafür hätte er 500 Euro verlangt, nach Meinung des Angesprochenen sei dieses jedoch sicher nicht mehr als 50 Euro wert gewesen. Der Pensionist wehrte das „Angebot“ ab und ging seiner Wege.

„Die Sache ließ mich jedoch nicht zur Ruhe kommen. Zwei Tage später machte ich mich im Internet auf die Suche.“ Der Waidhofner hatte sich die Bezeichnung des Geschirrsets gemerkt und wurde auch schnell fündig. Doch was er fand, war nicht nur ein Geschirrset, sondern auch Einträge von weiteren Personen, die auf gleiche Art und Weise angesprochen wurden. „Die Einträge stammten aus unterschiedlichen Regionen in Österreich, Deutschland und sogar aus Kanada“, stellte der Pensionist erstaunt fest.

Der Porsche-Lenker war laut Auskunft des Waidhofners gut gekleidet (wie ein Geschäftsmann) und hatte einen ausländischen Akzent.

Ob er sich nochmals ins Waldviertel „verfahren“ wird, ist ungewiss.

