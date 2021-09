Daniela Obleser wurde 1974 geboren und schloss im Jahr 2000 ihr Studium der Rechtswissenschaften ab. Im Landesdienst war sie zunächst an den Bezirkshauptmannschaften Melk und Gmünd tätig, im Dezember 2005 übernahm sie die Funktion der Bezirkshauptmann-Stellvertreterin in Krems, im Februar 2013 übernahm sie diese Funktion in Horn. Seit 1. Juli dieses Jahres ist sie Bezirkshauptfrau von Waidhofen.

Ihr Vorgänger in diesem Amt, Günter Stöger, wurde mit Wirksamkeit vom 1. Juli zum Bezirkshauptmann in Krems bestellt. In Waidhofen war er seit dem Jahr 2015 Bezirkshauptmann.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner hob Stögers Einsatz für das Miteinander im Bezirk Waidhofen hervor. Während der Corona-Pandemie habe er Herausforderungen wie die Sicherung der Grenze und die Organisation der Impfstraße zu bewältigen gehabt. Auch die Verlegung der niederösterreichischen Strafgeldverrechnung nach Waidhofen und die gute Zusammearbeit hob Mikl-Leitner als Beispiele für Stögers Einsatz hervor.

Stöger übergebe heute „ein gut geführtes Haus“, und Daniela Obleser werde diese erfolgreiche Arbeit mit ihrem Fachwissen und ihrer Erfahrung „nahtlos fortsetzen“, zeigte sich Mikl-Leitner überzeugt.

Stöger: „Wurde in Region herzlich empfangen“.

In seiner Abschiedrede blickte Stöger auf seine Zeit in Waidhofen zurück. Es war sein erster Einsatz als Bezirkshauptmann: „Ich wurde in der Region herzliich empfangen, und lernte sie bald schätzen. Ein kleiner Bezirk wie Waidhofen ist wie eine große Familie, wo nach dem Motto ‚Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott‘ gehandelt wird“.

Das sei in mehrfacher Hinsicht gelungen, nicht nur bei der Bewältigung der Corona-Pandemie, sondern auch bei der Abwicklung weitere Herausforderungen wie der Borkenkäfer-Problematik oder der Abhaltung von Großveranstaltungen.

Vertrauensvorschuss für Obleser.

Lob für Stögers Arbeit äußerte auch Obfrau des ÖVP-Gemeindebundes Anette Töpfl. Seiner Lösungkompetenz, Geradlinigkeit und Klarheit sowie sein Engagement für das Rote Kreuz seien die Eigenschaften gewesen, die sie und alle anderen Gemeindevertreter geschätzt hätten. Daniela Obleser trete in große Fußstapfen, doch Töpfl sei überzeugt, dass sie diese Aufgabe meistern werde. Der Vertreter des SPÖ-Gemeindevertreterverbandes Kurt Lobenschuss plfichtete Töpfl bei: „Ich habe Daniela Obleser als tatkräftige Arbeiterin im Sinne der Sache und der Menschen kennengelernt.“

„Ich bedanke mich für das mir entgegen gebrachte Vertrauen“, betonte Daniela Obleser in ihren Worten: „Dieses Vertrauen ist für mich Motivation und Auftrag zugleich“. Als Bezirkshauptfrau wolle sie „ein kompetenter und verlässlicher Ansprechpartner auf Augenhöhe sein“, versicherte Obleser. Gemeinsam mit ihrem Team stehe sie für eine innovative und kundenorientierte Verwaltung, im Mittelpunkt der Arbeit stehe immer der Mensch.