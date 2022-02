Endgültiges Aus für Gnadenhof in Puch

Es war keine leichte Entscheidung: Henriette König muss ihren Gnadenhof in Puch, der sich in einem desolaten Zustand aufgrund schwerer Wasserschäden befindet, aufgeben.

Puch Gnadenhof sucht nach einem Quartier

„Vorige Woche bin ich ausgezogen, das Wasser tropfte von der Decke. Es ging einfach nicht mehr“, sagt König im Gespräch mit der NÖN. Vor zwei Jahren war sie in das Haus in Puch eingezogen, hatte es renoviert, einen neuen Boden verlegt und die Wände verputzt. Im ersten Winter gab es keine Probleme, doch 2021 ging es mit Wassereintritten durch den Boden los. Als ein Stück der Decke einbrach, wandte sich König erstmals an die NÖN. Sie hoffte, ein geeignetes Haus für sich und ihre Tiere zu finden, doch die Suche blieb ergebnislos.

Schweren Herzens entschied sich König schließlich, sich von allen Hunden bis auf ihre eigenen drei zu trennen. Derzeit sind die Tiere noch in Puch untergebracht, dort können sie jedoch nicht bleiben. Der Amtstierarzt sei bereits bei ihr gewesen und habe ein Tierhalteverbot in den Raum gestellt. Letztlich habe man sich laut König aber darauf geeinigt, dass die Hunde an neue Besitzer vermittelt werden: „Wer an einem Hund interessiert ist, kann sich unter der Nummer 0664/6462633 jederzeit bei mir melden.“

Was König momentan fehlt, ist eine fixe Bleibe. „Ich hangle mich von Unterkunft zu Unterkunft, kann immer nur ein bis zwei Nächte bleiben, denn wenn die Betreiber die Hunde sehen, ist es vorbei und ich muss wieder gehen“, klagt König. Sie sucht weiter nach einem Haus mit Garten und Internetanschluss, um Tiere über ihren Verein „Ein Herz für Tiere“ vermitteln zu können. Einen Gnadenhof will sie nicht mehr betreiben.

