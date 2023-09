Gottfried Waldhäusl will Waidhofen als Stadtchef zur Hauptstadt machen

Schon als Gottfried Waldhäusl 2. Landtagspräsident wurde, kündigte der Waidhofner FPÖ-Stadtrat an, bei der nächsten Gemeinderatswahl im Jahr 2025 Bürgermeister in Waidhofen werden zu wollen. Bei einer Pressekonferenz am Freitagvormittag im Rathaus präzisierte er sein Vorhaben, wie er mit seiner Fraktion zur stärksten Kraft im Gemeinderat werden will.

Dabei war es ihm besonders wichtig zu betonten, dass Parteipolitik im Gemeinderat nichts verloren habe. Vielmehr gehe es darum, die besten Ideen, egal von welcher Fraktion sie kommen, aufzugreifen und umzusetzen. Zu diesem Zweck startete Waldhäusl eine Bürgerbewegung in Waidhofen, die bereits über 20 Personen in verschiedenen Gruppen umfasst. Neben dem aus Jürgen Schmidt, Anton Pany, Ingeborg Österreicher, Michael Franz, Erwin Burggraf und ihm selbst bestehenden Kernteam gäbe es sechs weitere Personen, die bereit wären, ein Gemeinderatsmandat zu übernehmen.

Schluss mit „Parteipolitik für Günstlinge“

„Es gibt noch viele weitere Leute, die im Hintergrund mitarbeiten, aber ihr Gesicht noch nicht öffentlich herzeigen können oder wollen, weil sie Nachteile durch die derzeit noch herrschende Parteipolitik befürchten, wenn sie sich bei uns engagieren“, sagt Waldhäusl. Genau diese Parteipolitik, die „Günstlinge“ fördere und anderen Personen, beispielsweise top-qualifizierten Gemeindeamts-Mitarbeitern eine verdiente Gehaltserhöhung verweigere, solle es mit ihm nicht mehr geben.

„Unser Ziel ist, Waidhofen zur Hauptstadt zu machen. Zumindest des Waldviertels. Sodass die Leute im Jahr 2030 sagen, Hut ab, das hätte ich den Waidhofnern nicht zugetraut, dass sie Gmünd und Zwettl überholen“, setzt sich die Bürgerbewegung hohe Ziele. Mit einer Reihe erfolgreicher Klein- und Mittelbetriebe, Top-Leitbetrieben, einem lebendigen Kultur-, Vereins- und Sportleben seien gute Voraussetzungen gegeben. „Baustellen“ seien hingegen das Thema Baugründe für junge Menschen - Stichwort Heimatsleitn, und die Sicherstellung der Gesundheitsversorgung auch für die jüngere Bevölkerung.

Mitmachen kann jeder, der ein Stück des Weges mitgehen möchte, ohne Zwang einer Mitgliedschaft oder eines öffentlichen Auftretens in vorderster Reihe. „Für uns ist es auch in Ordnung, wenn jemand sagt, ich mache wegen einem Thema mit, und wenn das erledigt ist, dann gehe ich wieder“, betont Waldhäusl. Selbstverständlich seien auch Bürger, die derzeit noch bei anderen Parteien tätig sind, willkommen.

Informationen für alle Fraktionen, Trennung Politik und Verwaltung

Neben dem Versprechen, die Parteipolitik im Gemeinderat zu beenden und statt dessen im Interesse der Waidhofner Bürger zu arbeiten, verspricht Waldhäusl Ehrlichkeit und offene Diskussionen mit allen Parteien. „Ich will als Bürgermeister mit jedem Fraktionsführer vor der Gemeinderatssitzung reden, worum es diesmal geht. Jeder soll die gleichen Informationen erhalten“, verspricht Waldhäusl. Ein weiterer wichtiger Punkt ist für ihn die strikte Trennung zwischen Politik und Verwaltung: „Die Politik trifft die Entscheidungen, die Verwaltung verwaltet und setzt die Entscheidungen um. Sie weist darauf hin, wenn etwas rechtlich nicht in Ordnung ist und daher so nicht umgesetzt werden kann, und ich rede als Bürgermeister der Verwaltung nicht drein, wie sie ihre Arbeit machen soll“, stellt Waldhäusl klar.

Striktes Nein zu Windrädern im Wald

Wenn es darum geht, Projekte zu verwirklichen, müsse auch darauf geachtet werden, ob diese wirtschaftlich sinnvoll sind. „Ich bin selber kein begnadeter Radfahrer, trotzdem bin ich für eine sinnvolle Radweg-Infrastruktur. Aber man kann es auch übertreiben, und zwischen Waidhofen und Dimling einen Radweg um 300.000 Euro für 15 oder 18 Leute bauen, die mit dem Rad zur TE fahren wollen. Das ist auch jetzt schon über bestehende Wege möglich“, gibt Waldhäusl ein Beispiel, wie so eine Abwägung aussehen könne.

Ein weiteres wichtiges Thema ist Windkraft. „Wir sind nicht gegen erneuerbare Energien, auch nicht gegen Windkraft, aber wir sind gegen Windkraftanlagen in unseren Wäldern und werden alles in unserer Macht stehende tun, um diese zu verhindern“, bekräftigt Waldhäusl eine jüngst von ihm getätigte Stellungnahme zu diesem Thema. Die Wälder seien für die Zukunft „unserer Enkel und Urenkel“ zu wichtig, um sie für Windräder zu opfern.

„Es wird keinen Wahlkampf geben“

Waldhäusl sieht gute Chancen, dass es ihm gelingen könnte, Stadtchef in Waidhofen zu werden. „Ich weiß, dass die Leute die Parteipolitik satt haben, dass sich die anderen Fraktionen im Gemeinderat nicht trauen, die Bürger einzubinden. Ich bin seit 35 Jahren in der Gemeindepolitik in verschiedenen Funktionen tätig, seit 30 Jahren in der Landespolitik, mit dieser Erfahrung, Kraft, Willen, Ausdauer und meinen Netzwerk im Land NÖ wird es gelingen, Waidhofen zumindest zur Hauptstadt der Herzen zu machen“, zeigt sich Waldhäusl zuversichtlich.

Der nächste Schritt nach der nun erfolgten Vorstellung der Bürgerbewegung „Waidhofen wird Hauptstadt“ sollen in einigen Monaten, möglicherweise im Jänner 2024, die zugehörigen Personen schrittweise der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Ab Oktober wird es zudem jeden Montag Sprechstunde mit Waldhäusl geben. „Es wird keinen Vorwahlkampf oder Wahlkampf geben, wir werden nicht Wahlkämpfen, sondern uns für die Bürger bewegen. Es soll künftig nicht mehr heißen, diese oder jene Partei stellt den Bürgermeister, sondern die Bürger stellen den Bürgermeister“, stellt Waldhäusl klar.