Die Entscheidung der am Landesklinikum Horn tätigen Gynäkologin, neben ihrer Wahlarztpraxis in Horn eine weitere Wahlarzt-Ordination in Vitis zu übernehmen, war eine spontane und rasche. „Andreas Döller wollte, dass es einen geregelten Übergang gibt, dass seine Patientinnen weiter gut betreut werden“, betont Maringer im Gespräch mit der NÖN.

Nach Ordinationsschließung: Erhöhter Zustrom in Horn

Sie selbst habe in Horn schon einen erhöhten Zustrom an Frauen gespürt, die nach der Ordinationsschließung Döllers auf der Suche nach einem neuen Frauenarzt waren. „Über seinen Bruder Christoph kam Döller mit mir in Kontakt. Ich habe mir den Schritt reiflich überlegt. Der Gedanke, dass die Versorgung der Frauen in der Region aufrecht bleiben soll, spielte bei der Entscheidung mit eine Rolle“, sagt Maringer.

Ab Mai fixe Ordinationszeiten geplant

Ihre Ordination in Horn will sie erhalten, und um alle drei Arbeitsstellen – Krankenhaus, Horn und Vitis – organisatorisch unter einen Hut zu bekommen, braucht sie etwas Zeit. Im März und April wird Martina Luise Maringer daher nur einmal wöchentlich nach einem monatlich festgelegten Plan ordinieren. „Ab Mai soll es dann fixe Ordinationszeiten an eineinhalb bis zwei Tagen geben, vielleicht auch einmal am Wochenende am Samstag“, verspricht Maringer. An welche Wochentage sie in Vitis ihre Ordination öffnen wird, steht noch nicht fest: „Es ist möglich, dass es andere Tage als bisher bei Döller sind.“

Im März gelten folgende Ordinationszeiten in der Praxis von Martina Luise Maringer: Mittwoch, 4. März, Dienstag, 10. März, Mittwoch, 18. März und Mittwoch, 25. März, jeweils von 9 bis 12.30 und 14.30 bis 17.30 Uhr. Über die aktuell gültigen Ordinationszeiten wird per Aushang bei der Ordination in der Zwettler Straße und auf der Gemeindehomepage informiert.