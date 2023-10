2024: Neuer Vorstand für W.E.B Windenergie

Die WEB Windenergie AG (W.E.B), österreichischer Pionier bei erneuerbaren Energien mit Sitz in Pfaffenschlag, läutet ihr 30. Unternehmensjahr mit einer Neuaufstellung des Vorstands ein. Nach 14 Jahren an der Spitze des Waldviertler Unternehmens stellt CEO Frank Dumeier (61) per 30. April 2024 sein Vorstandsmandat zur Verfügung. Im Zuge dessen beruft der Aufsichtsrat eine neue Generation in den Vorstand: Mit Stefanie Markut (46), Florian Müller (35) und Roman Prager (47) rücken drei erfahrene Führungskräfte des Unternehmens nächstes Jahr in den Vorstand auf. Michael Trcka (52) bleibt weiter als Finanzvorstand an Bord.

Josef Schweighofer, Aufsichtsratsvorsitzender der WEB Windenergie AG, meint zum Generationswechsel in der Führungsebene: „Wir leiten mit dieser Verjüngung des Vorstands auch einen Kulturwechsel ein. Denn in einem laufend komplexeren Umfeld werden interdisziplinäre, teambasierte Entscheidungen immer wichtiger. Dabei setzen wir auch auf Kontinuität. Wir haben die besten Kandidatinnen und Kandidaten im eigenen Haus, das zeigt die Qualität unseres Teams und nicht zuletzt die Führungsstärke des bisherigen Vorstands. Frank Dumeier war über lange Jahre Innovator, Motor und Visionär der W.E.B.“

Frischer Wind aus den eigenen Reihen

Durch das komplexere Umfeld, die erhöhte Nachfrage nach Strom aus erneuerbaren Energiequellen und das starke Wachstum der W.E.B lag die Neuaufteilung der Vorstandsagenden auf mehrere Personen nahe. Mit 1. Jänner 2024 wird die bisherige Leiterin der W.E.B Rechtsabteilung Stefanie Markut zur Vorständin für Corporate Development mit Aufgaben wie Human Ressources, Communications, Legal und Procurement.

Der bisherige Nordamerika-CFO Florian Müller wird Vorstand für Project Development und damit die nationale sowie internationale Projektentwicklung verantworten. Frank Dumeier wird als CEO noch bis 30. April 2024 seine laufenden Aufgaben abschließen und mit diesem Datum sein Mandat zur Verfügung stellen. Danach bleibt er dem Unternehmen als Berater erhalten.

Per 1. Mai 2024 wird Roman Prager, derzeit Bereichsleiter Projektentwicklung HQ und Vertrieb und bis dahin noch mit der Umsetzung laufender Projekte beschäftigt, den Vorstandsbereich Operations und damit die Verantwortung für den Kraftwerksbetrieb übernehmen. Michael Trcka wird weiterhin die Finanzagenden innehaben und seine langjährige Expertise im Finanzbereich noch intensiver einbringen.

Wachstumsstrategie mit der Vision 2030+

Unter der Führung von Frank Dumeier wurde die W.E.B zu einem internationalen Energiewende-Unternehmen in acht Ländern auf zwei Kontinenten. Mit einer Gesamtleistung von über 600 MW ist die W.E.B heute einer der großen Erzeuger von erneuerbarer Energie in Österreich. Das Unternehmen will mit profitablem Wachstum aber noch deutlich zulegen. Daher leiteten Frank Dumeier und Michael Trcka im Jahr 2022 das Projekt „Vision 2030+“ ein, mit dem eine Wachstumsstrategie für das Unternehmen erarbeitet wurde. Dabei hatten die drei neuen Vorstandsmitglieder federführende Funktionen inne. Das Ausrollen der Wachstumsstrategie möchte Frank Dumeier nun in jüngere Hände legen.

„Wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Wir formten die W.E.B zu Österreichs Exportschlager in Sachen Windenergie und setzten neue Standards in der Bürgerbeteiligung bei erneuerbaren Energien. Mit der Vision 2030+ haben wir eine ambitionierte Wachstumsstrategie erarbeitet, die bis weit nach meinem beruflichen Wirken reichen wird. Natürlich stehe ich im Zuge des geordneten Generationswechsels meinen Nachfolgern mit Rat und Expertise zur Verfügung. Außerdem werde ich mich 2025 der Wahl zum Aufsichtsrat der W.E.B stellen, um dort das Unternehmen in neuer Funktion zu begleiten“, kündigt Dumeier an.