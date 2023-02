„Chateau Bernhart“ in Waidhofen/Thaya wird Wohlfühloase

Werbung BR Amtshaus Gastern Gelungener Umbau

Die ursprüngliche Idee, das ehemalige Golfhotel (dieses wurde mittlerweile in „Chateau Bernhart“ umbenannt) wieder als Hotelbetrieb zu etablieren, hat die nunmehrige Besitzerin Heidi Bernhart fallen gelassen. Zu viele Auflagen hätten eine Revitalisierung in diesem Bereich vereitelt. Doch Heidi Bernhart hat sich in das Waldviertel „verliebt“ und auch das etwas rauere Klima kann daran nichts ändern.

Neues Konzept: Heilsames Waldviertel

Mit der Gründung des Vereins „Heilsames Waldviertel - Verein zur Förderung ganzheitlicher gesunder Lebensweise“ schuf sie die Grundlage für ihr neues Konzept. „Der Verein ist auf Gemeinnützigkeit ausgerichtet. Es geht um das Heilwerden und die Ko-Existenz von Natur, Mensch und Tier“, erklärt Bernhart die Hintergründe. „Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, die Achtsamkeit für die Wichtigkeit eines gesunden Lebens zu wecken.“

Einen ersten Schritt setzte Heidi Bernhart bereits mit einer kleinen Hühnerschar und einigen Schafen, denen sie auf dem Areal des „Chateau Bernhart“ ein Zuhause gegeben hat. Betreut werden die Tiere derzeit von ihr selbst und von „einigen enthusiastischen Helfern“, die wie Bernhart selbst einen Schritt weiter in Richtung gesunder Lebensweise gehen möchten. Zwei Hunde und drei Katzen sind ebenfalls hier beheimatet. Außerdem wurde auf dem weitläufigen Areal, zu dem auch ein Waldgrundstück und ein Weiher gehören, bereits eine Meditationsspirale angelegt. Zukünftig sollen auch zahlreiche Outdoor-Aktivitäten wie Waldbaden, Bogenschießen oder Kräuter-Spaziergänge angeboten werden.

Das geplante Indoor-Programm wird sich dem Thema ganzheitliche Gesundheit widmen und mit Veranstaltungen, Seminaren, Lesungen oder Yoga den Austausch und die gegenseitige Bereicherung fördern.

Ausbildungswoche für „Salutogenese“

Ende März wird eine Ausbildungswoche mit Peter Grill und Marcus Hölzl angeboten, die dem Thema „Salutogenese — Gesundheit für den Körper“ gewidmet ist. Hierbei werden unter anderem der Aufbau des Immunsystems, der Aufbau und die Grundfunktionen einer Zelle oder die Bedeutung von Cortisol und die Steuerbarkeit eines Menschen behandelt. Ziel des Seminars ist mitunter die Schaffung von Urvertrauen in die Genialität des menschlichen Körpers. Die Teilnehmer sollen eigenverantwortlich mit mentaler und körperlicher Stärke zur persönlich höchsten Lebensqualität finden. „Die Salutogenese lehrt uns eigentlich jenes Verhalten, das verhindern soll, dass wir überhaupt krank werden“, ist Bernhart von der Wirkung und Wichtigkeit positiven Gedankengutes überzeug und freut sich, die Referenten in ihren Seminarräumen begrüßen zu können. Nähere Informationen sind unter https://linktr.ee/salutogenese zu finden.

Ressourcen der Umgebung nutzen

Ein weiteres Anliegen ist Heidi Bernhart, die Ressourcen generell zu schonen und jene der näheren Umgebung zu nutzen. So ist sie derzeit auch mit der Planung einer Photovoltaik-Anlage beschäftigt, die auf dem Dach des Hotels sowie auf jenem der großen Scheune installiert werden soll, um nachhaltig Energie zu erzeugen. „Mir ist wichtig, mit den notwendigen Arbeiten Betriebe zu beauftragen, die in der Region ansässig sind. Nur so kann man die Wertschöpfung in der Region belassen und Arbeitsplätze erhalten bzw. schaffen“, ist Bernhart überzeugt. Viele der erforderlichen Arbeiten leistet sie jedoch selbst oder wird von ihren gleichgesinnten Helfern unterstützt. Und keiner davon scheut sich davor, auch Besen und Schaufel zu verwenden, oder im Stall nach dem Wohlergehen der Tiere zu sehen.

Ist Heidi Bernhart eine Visionärin?

Wenn man Heidi Bernhart zuhört, welche Pläne sie noch mit dem „Chateau Bernhart“ hat, könnte man glauben, dies seien Hirngespinste. Doch die Rechtsanwältin, die außerdem über eine Meditationsausbildung sowie eine Ausbildung für Lebens- und Sozialberatung und Coaching verfügt, kann bereits auf eine langjährige Erfahrung mit einem derartigen Konzept verweisen. In Wien initiierte sie auf dem Areal einer Jahrhundertwende-Villa „Heidis Zauberpark“. Hier sind Seminar- und Veranstaltungsräumlichkeiten untergebracht, in denen Workshops für Erholung und Entschleunigung angeboten werden, der Park wurde in jahrelanger Arbeit zu einer Wohlfühloase gestaltet, die zum Entspannen und Durchatmen einlädt.

Ein ähnliches Projekt soll in Waidhofen entstehen und umgesetzt werden. Und noch weiter in die Zukunft gedacht, hätte Heidi Bernhart die Idee einer Seniorenresidenz, ideal für Personen, die Geselligkeit und Gemeinschaft schätzen und nicht alleine in ihren vier Wänden sitzen möchten.

„Mir ist bewusst, dass alles nur Schritt für Schritt zu bewältigen ist. Auch in Waidhofen können wir nicht alle Ideen auf einmal umsetzen, doch der Anfang ist gemacht“, lässt Heidi Bernhart den Blick aus den Fenstern ihres „Chateau Bernhart“ schweifen und in ihrem Kopf reift wohl schon ein neuer Gedanke zur Nutzung des weitläufigen Geländes.

