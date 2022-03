Unterhaltung mit Anspruch im Kulturkeller Dobersberg

Der Kulturkeller Dobersberg hat für seine treuen Besucher heuer wieder ein anspruchsvolles und unterhaltsames Programm geplant.

Obfrau Anita Fröhlich erklärt: „Wir hatten für 5. März eine Kinderfilm und einen Filmabend geplant, diese wurden vorsichtshalber auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Ab April präsentieren wir wieder eine bunte Mischung aus Kabarett, Ausstellung, Lesung und Konzert und freuen uns natürlich auf zahlreiche Besucher.“

Start mit Kabarett

Begonnen wird am 23. April um 20 Uhr mit dem neuen Kabarettprogramm „Krisenfest“ von Clemens Maria Schreiner. Man muss die Krisen feiern, wie sie fallen. So lautet das Credo des Radikaloptimisten Clemens Maria Schreiner. Gönnen Sie sich also eine kurze Pause von den langen Gesichtern, sehen Sie die Nachteile positiv und die Dinge entspannt. Denn auf Gelassenheit folgt Ausgelassenheit. Wenn das Glas trotzdem noch halb leer erscheint, dann fehlen einfach die Eiswürfel. Lassen wir gemeinsam die Krise hinter uns – und freuen uns auf die nächste. Es ist bei weitem nicht alles gut – aber beizeiten wird alles besser.

Lustiges und Nachdenkliches

Am 20. Mai, 20 Uhr und 22. Mai, 18 Uhr präsentiert der aus Dobersberg stammende Rainer Marsch Lustiges und Nachdenkliches. Der Jungpensionist erzählt heitere Anekdoten aus seiner Jugend, der Schulzeit, seinem Leben und der Berufserfahrung bei einer Bank in Wien. Unterschiede zwischen dem Waldviertel und Wien, zwischen früher und heute und sonstiges sollen zum Grübeln anregen.

Traditionell gibt es auch wieder eine Keramikausstellung. Martina Funder zeigt vom 10. Juni bis 4. August ihre Werke. Die Keramikerin Martina Funder hat sich dem Material Ton, das der Erde am nächsten ist, ja, aus ihr entsteht, über einen „Umweg“ angenähert. Unter „Umweg“ versteht sie ihre Malereiausbildung an der Akademie der bildenden Künste und auch noch die Jahre danach, in denen sie viel gemalt und gezeichnet hat. Ihre Werke drängen zu einer Ausschöpfung des „Möglichkeitssystems“ Ton, indem sie das Material mit tektonischen, ikonografischen, politischen, multikulturellen Inhalten auflädt, zur Form finden lässt.

Lesung und Konzert

Im Herbst stellen Martin Peichl und Matthias Ledwinka ihr gemeinsames Buch „Gespenster zählen“ vor. Das Buch ist ein spannendes Zusammenspiel von Text und Bild mit starkem Waldviertel Bezug - beide Autoren stammen ursprünglich von hier ab. Martin Peichls Texte und Matthias Ledwinkas Fotografien sind Nachrufe auf Gefühle, Schilderungen von Zuständen, mit Menschen verbundene Hoffnungen und bilden einen Atlas der Verlassenschaften. Seite für Seite entfaltet sich eine emotionale Landkarte, die mal leichtfüßig, mal erdenschwer, aber immer sehnsüchtig durchschritten wird.

Im Herbst steht auch in Kooperation mit den Musikwelten und Manfred Müssauer ein hochkarätiges klassisches Konzert auf dem Programm. Nähere Informationen zu den Veranstaltungen unter www.kulturkeller.eu

