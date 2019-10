Es tut sich etwas im und am Gebäude der ehemaligen Pizzeria Venezia in der Heidenreichsteinerstraße. Wie von der NÖN berichtet, errichtet der Immobilienentwickler Yuri Vlasak dort gerade sieben Wohnungen und ein Apartment. Die Arbeiten sind weit fortgeschritten, die ersten Mieter können voraussichtlich zum Jahreswechsel einziehen. Vier Wohnungen sind bereits fix vergeben.

„Es kommen ständig Leute vorbei, um zu schauen und zu fragen, was hier passiert. Das Interesse ist groß" erzählt Yuri Vlasak beim Rundgang auf der Baustelle. Zuvor war er gerade mit einigen Passanten im Gespräch. „Das passiert ständig." 500.000 Euro aus eigener Tasche investiert der Immobilienentwickler, um in der ehemaligen Pizzeria seine Vision von einem besseren Wohnen unter der Marke „H14 Better Living" zu realisieren - H14 bezieht sich dabei auf die Hausnummer Heidenreichsteinerstraße 14.

Was Vlasak darunter versteht, wird beim Gang durch die Räume deutlich. „Mir ist beispielsweise die Schalldämmung sehr wichtig. Ich gebe mich nicht damit zufrieden, nur die Normstandards zu erfüllen, sondern setzte auf hochwertigere Lösung. Die Decke ist zum Beispiel doppelt gedämmt, und es werden Schallschutzfenster verbaut", erklärt er. Die alte, hochwertige Bausubstanz mit dicken Ziegelmauern erweist sich dabei als gute Grundlage. Ein weiteter Baustein sind Vinyl-Bodenbeläge, die im Gegensatz zu Parkettböden garantiert knarzfrei sind.

Vorhandene Nischen werden möglichst erhalten und ins Raumkonzept integriert. Am Gang bleibt an manchen Stellen das alte Mauerwerk sichtbar: „Ich mag Altbauten, und auf diese Weise wird die ursprüngliche Bausubstanz geehrt und zugleich als Designelement verwendet." Um aus dem Lokal und den gut zehn Fremdenzimmern im Obergeschoß ein Wohnhaus zu machen, mussten bestehende Wände abgerissen und neue errichtet werden. „Die Fremdenzimmer waren diese typischen länglichen zehn Quadratmeter Räume", erläutert Vlasak und zeigt in einer Wohnung im Obergeschoß auf letzte Spuren der alten Wände.

Aktuell stehen die Maler- und Spachtelarbeiten sowie anschließend das Verlegen der Böden am Programm. Die Wohnungen im Obergeschoß sind schon etwas weiter fortgeschritten, da dort zuerst begonnen wurde. Diese Woche starteten außerdem die Arbeiten an der Fassade, und auch die Eingangstür für die Eckwohnung, welche die alte Wirtshaustür ersetzt, wurde schon montiert.

Neben Tür und Fassade wird es eine weitere sichtbar Veränderung an der Gebäudefront geben: Die alte Stiege kommt weg und wird durch eine neue, schmälere Variante ersetzt, die nicht mehr so weit in den Gehsteig hineinragt. „Sonst war das immer eine Stolperfalle und ein Nadelöhr, gerade wenn Leute mit Kinderwägen dort vorbeimüssen", meint Vlasak.

Mit den Arbeiten gehe es nun Zug um Zug rasch voran - und das muss es auch, denn Ende des Jahres bzw. mit Jahresanfang 2020 sollen die ersten Mieter einziehen können. Für den Fall, dass in Zukunft ein Ausbau spruchreif werden sollte, hat Vlasak auch schon vorgesorgt: Mit statischen Verstärkungen, um nötigenfalls ein weiteres Stockwerk aufsetzen zu können.