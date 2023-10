Schwierige Wetterbedingungen: NÖS präsentierte neue Kartoffelsorten

„Schwierig ist das neue Normal“, lautete die Feststellung des Geschäftsführers der NÖ Saatbaugenossenschaft (NÖS), Michael Buxbaum, bei der Sortenpräsentation am Donnerstag in Meires und sprach damit die Wetterbedingungen in der Landwirtschaft an. Dies betreffe natürlich auch den Kartoffelanbau. In Österreich seien heuer auf rund 20.400 Hektar Kartoffeln gepflanzt worden. Dies bedeute einen Verlust von 15 Prozent der Anbaufläche innerhalb von drei Jahren. Beim Ertrag gebe es auch einen Verlust von 10 bis 15 Prozent. Dies mache einen Import nötig. Beim Stärkegehalt sei man zufrieden, dieser liege bei 20 Prozent.

Generaldirektor Jan van Hoogen vom niederländischen Partner Agrico berichtete von einem schwierigen Umfeld für die Saatgutvermehrung. Pommes-Hersteller würden sehr hohe Preise für Kartoffel bezahlen, dies mache die Vermehrung für Landwirte unattraktiv und ein Engpass werde befürchtet.

Züchterin Susanne Kirchmaier stellte einige Sorten der NÖS vor. Bei Frühsorten verwies sie auf die „Nöstling“, die sehr ertragreich, geschmackvoll und für extreme Standorte geeignet sei. Mit „Meichip“ gelang eine ertragreiche Züchtung für die Chips-Herstellung. Diese habe das Potenzial „Hermes“ als führende Sorte in dem Bereich abzulösen. Ebenso könnte die neue Züchtung NÖS 5922 die neue „Ditta“ werden. Bei dem traditionellen IGE Erdäpfel-Fachtag in Stockerau wurden heuer wieder Goldene Erdäpfel vergeben, wobei die NÖS sehr erfolgreich war. Im „festkochenden“ Bereich konnte die Sorte „Graziosa“ gewinnen, gefolgt von „Valdivia“ auf Platz zwei und drei. Im „vorwiegend festkochend-mehlig“ Bereich erreichte die Sorte „Bosco“ den ersten und zweiten Platz, gefolgt von „Belmonda“.

Ehrung für Manfred Herynek

Im Zuge der Präsentation in Meires wurde der im Vorjahr ausgeschiedene Geschäftsführer Manfred Herynek mit dem Ehrenring der NÖS ausgezeichnet. Herynek trat nach Abschluss der HBLA Wieselburg am 1. April 1981 in die Genossenschaft ein und erwarb sich über die Jahre auch Wissen über die Erhaltungszüchtung. 1991 wurde er zum Betriebsleiter ernannt und sorgte für die Modernisierung des Maschinenparks. Ab Mai 1998 leitete er als Geschäftsführer die Geschicke der Genossenschaft und baute diese stetig aus.

Bei der Veranstaltung wurden auch Jan van Hoogen und Jan Dekker, Mitarbeiter vom Partnerbetrieb Agrico Holland, und Agrico Ungarn-Vertriebsmitarbeiter György Murai anlässlich ihres baldigen Ruhestandes mit einer Granituhr beschenkt.