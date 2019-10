Strittig waren zwei Punkte: zum einen die Verwendung eines Überschusses von 793.383 Euro, und zum anderen die Subventionszahlungen durch Bürgermeister Robert Altschach (ÖVP) von seinem Repräsentationskonto ohne Gemeinderatsbeschluss (die NÖN berichtete mehrfach).

Nach einem wegen diesen Punkten gescheiterten Anlauf im Sommer stand der Rechnungsabschluss bei der Gemeinderatssitzung am Donnerstag wieder auf der Tagesordnung.

Aufsichtsbeschwerde brachte Klarheit

Die Sache mit den Subventionszahlungen ist nun dank Beantwortung der Aufsichtsbeschwerde von Vizebürgermeister Gottfried Waldhäusl (FPÖ) geklärt: Bürgermeister Robert Altschach hätte Gemeinderatsbeschlüsse gebraucht. In weiterere Folge hatte Altschach der Stadtgemeinde die 2018 ausbezahlte Summe von rund 11.600 Euro ersetzt.

Um den Beschluss nicht wieder durch Streitereien um die Überschuss-Verwendung zu blockieren, wurde dieser Punkt aus dem Rechnungsabschluss ausgeklammert und in einen separaten Antrag verpackt.

Waldhäusl zeigte sich zufrieden und kündigte seine Zustimmung an, stellte aber zugleich noch einmal deutlich klar, weshalb er und seine Fraktion bisher dagegen gestimmt hatten – nämlich den beiden erwähnten strittigen Punkten. „Jetzt können wir ruhig zustimmen, die Aufsichtsbeschwerde ist erledigt, der Bürgermeister hat die Ausgaben ersetzt, der Gemeinde ist kein Schaden entstanden“, fasste Waldhäusl zusammen.

Er lasse sich von niemandem parteipolitische Spiele vorwerfen: „Wir haben lediglich unsere Arbeit als Gemeinderäte und Prüfungsausschuss-Mitglieder gemacht“, nahm er noch einmal auf sein Vorgehen mit der Aufsichtsbeschwerde und Ablehnung des Rechnungsabschlusses bis zur Klärung der Angelegenheit Bezug.

„Kein einziger Euro in meine Tasche"

Altschach hob hervor, dass kein einziger Euro in seine Tasche geflossen sei, sondern er lediglich Vereine und Veranstaltungen unterstützt habe, wie es schon bei seinen Amtsvorgängern Brauch gewesen sei. „Jetzt müssen wir eben über derartige schnelle Zuwendungen im Gemeinderat diskutieren. Anderen Gemeinden lachen darüber“, merkte Altschach an.

IG-Stadtrat Martin Litschauer wollte wissen, ob in Sachen Aufsichtsbeschwerde noch irgendwelche Verfahren offen seien, was Altschach verneinte: „Zumindest keine mir bekannten.“ Waldhäusl merkte dann noch an, dass er dem Bürgermeister nie eine persönliche Bereicherung unterstellt habe, sondern dass lediglich ein Eindruck in der Bevölkerung erweckt worden sei, dass nicht klar erkennbar wäre, ob Altschach Veranstaltungen privat oder mit Geld der Gemeinde unterstützt habe, da er die Formulierung „Unterstützt von Bürgermeister Robert Altschach“ verwendet habe. „Darum ist es richtig, dass solche Zuwendungen öffentlich im Gemeinderat beschlossen werden“, stellte Waldhäusl klar.

Was noch an anderer zu klären sei, wären die Jahre 2015 bis 2017, wo ebenfalls Subventionen ohne Beschlüsse vom Repräsentationskonto ausbezahlt worden seien. „Die Ankündigung nehme ich zur Kenntnis. Ich weise aber darauf hin, dass du die Belege teilweise selbst unterschrieben hast“, entgegnete Altschach. „Was ich unterzeichnet habe ist nur, dass es diese Ausgaben gibt. Wir haben als Stadträte keine Agenden übertragen bekommen, daher können wir Ausgaben auch nur zur Kenntnis nehmen“, warf Waldhäusl zurück.

Damit war die Diskussion beendet, der Rechnungabschluss wurde einstimmig beschlossen.

Überschuss: Geld für Kanal und Wasser statt Siedlungsgebiet Heimatsleitn

Die Verwendung des Überschusses wurde anschließend behandelt. Hier werden nun 146.989 Euro außerplanmäßigen Projektausgaben im laufenden Jahr zugewiesen. Jene 400.000 Euro, die für das Siedlungsgebiet Heimatsleitn gedacht gewesen wären, wurden der Erneuerungsrücklage Abwasserbeseitigung (350.000 Euro) und der Erneuerungsrücklage Wasserversorgung (50.000 Euro) zugewiesen – für die Heimatsleitn wird demnach kein einziger Euro des Überschusses verwendet. Damit waren alle Fraktionen einverstanden – einstimmig.