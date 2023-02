Neuer Schwung in Waidhofner SPÖ

Nach dem Ausscheiden von Patrik Neuwirth und dem Verzicht eines vorangereihten Kandidaten (beide aus beruflichen Gründen) wird Gerhard Wachter die SPÖ-Fraktion in der Stadtgemeinde verstärken.

Geboren in Horn erlernte der 67-Jährige den Beruf des Maschinenschlossers, legte diverse Schweiß- und Meisterprüfungen ab und arbeitete schließlich im Stahlbaubereich, wo er unter anderem für die Lehrlingsausbildung zuständig war. Anschließend wurde er ans BFI Sigmundsherberg geholt, wo er 39 Jahre lang Fachgegenstände und Werkstatt unterrichtete. Außerdem war er jahrelang Betriebsratsvorsitzender und als Ausbildungsleiter auch für die Budgeterstellung zuständig.

Politisch war Gerhard Wachter bereits in jungen Jahren engagiert. „Ich war am Aufbau der Jungen Generation Horn beteiligt im Stadtausschuss Horn tätig, ebenso im SPÖ-Bezirksgremium in der Kontrolle“, erinnert sich Wachter. Seit 2000 lebt er in Waidhofen und ist auch hier „langsam in die Politik hineingewachsen“. Derzeit ist er bei den SPÖ-Pensionisten als Schriftführer-Stellvertreter tätig.

„Wir freuen uns sehr, dass sich Gerhard Wachter bereit erklärt hat, in unserem Team mitzuarbeiten“, ist Franz Pfabigan froh, einen Parteikollegen mit viel Lebens- und Berufserfahrung an seiner Seite zu haben, für den die Arbeitnehmer-Orientierung immer ein wesentliches Thema war.

Ein Problem, warum es kaum jüngere Kollegen gibt, die ein Gemeindemandat annehmen wollen, sehen sowohl Wachter als auch Pfabigan im oftmals unterschätzten Zeitaufwand. „Es ist nicht ganz einfach, ein Gemeindemandat mit dem Beruf zu vereinbaren. Wenn man sich wirklich engagiert einbringen möchte, dann ist das schon eine geraume Zeiterfordernis“, bestätigen die beiden SPÖ-Mandatare unisono.

Seine Ziele in der Gemeindepolitik definiert Wachter klar: „Wir sind nicht eine streitbare Fraktion, die immer nur gegen jeden Vorschlag stimmt. Wir wollen eine Opposition sein, die konstruktiv mit der Mehrheitspartei zum Wohle der Gemeindebevölkerung arbeitet und Ergebnisse erzielt.“

Gemeinwohl scheint Gehard Wachter bereits in die Wiege gelegt worden zu sein, denn auch sein Vater war jahrzehntelang als Personalvertreter des Finanzamtes tätig.

Gerhard Wachter hat aus erster Ehe drei Kinder und zwei Enkelkinder. Er wird im Rahmen der Gemeinderatssitzung am 1. März als SPÖ-Gemeinderat angelobt werden.

