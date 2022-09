Kapelle Meires fertig renoviert

Die Renovierung der Ortskapelle ist abgeschlossen. Am vergangenen Sonntag lud der dafür verantwortliche Dorferneuerungsverein Meires-Kottschallings zu einer kleinen Feier mit einem Wortgottesdienst, der von Bertram Primayr zelebriert wurde.

Die Kapelle entstand aus einem ehemaligen Gemeindewohnhaus, in das im Jahr 1900 ein Glockenturm eingebaut wurde. 1944 musste die Glocke an die Reichsstelle für Metalle abgeliefert werden. Erst 1950 erhielt die Kapelle wieder eine Glocke, die zunächst von Heinrich Eichhorn senior, danach von Leopold Bauer senior und von 1963 bis 1985 von Maria Wagner geläutet wurde – danach übernahm ein elektrisches Läutwerk diese Aufgabe.

Strom gibt es in der Kapelle und im Gemeindehaus seit 1955. Die ersten Renovierungsarbeiten wurden 1962 durchgeführt. 1970, vor der Zusammenlegung der Gemeinde Meires mit Windig steig, wurde die Kapelle durch Einbeziehen des Vorraumes des ehemaligen Gemeindehauses vergrößert, komplett renoviert und neu eingerichtet.

1993 erfolgte die nächste Renovierung durch die Dorf bevölkerung, 2014 wurde der Glockenstuhl durch Johann Bauer saniert. 2020 folgte die Restaurierung der Floriani statue über der Eingangstür.

Innenwände wiesen starke Wasserschäden auf

Ab November 2021 stand wieder eine umfassende Renovierung des Gebäudes auf dem Programm. Federführend war der zeitgleich neu gegründete Dorferneuerungsverein Meires-Kottschallings. Das Ziegeldach und die Fenster wurden erneuert, in der östlich an das Gebäude angrenzenden „Reia“ (Häuserzwischenraum) wurden Drainagen verlegt, Schotter eingebracht und eine Betonoberfläche hergestellt, um in Zukunft Wassereintritte in die Kapelle zu verhindern. Vor der Renovierung waren die Innenwände durch Wassereintritte massiv in Mitleidenschaft gezogen worden.

Die Wände im Inneren der Kapelle wurden neu ausgemalt, ein neuer Fußboden aus Steinplatten wurde verlegt. Foto: Foto Michael Schwwab

Straßenseitig wurde die Außenmauer im unteren Bereich neu bemalt. Im Innenbereich wurde der alte Fußboden entfernt und durch zweieinhalb Zentimeter dicke Steinplatten ersetzt. Der Putz wurde saniert und die Wände neu ausgemalt.

Das Material bezahlte die Marktgemeinde Windigsteig, die Dorfbevölkerung steuerte 300 Stunden Arbeit und 1.600 Euro als Kostenbeitrag bei. Insgesamt kostete die Sanierung 16.000 Euro. Das Projekt wird von NÖ Regional gefördert, dafür wurde ein „Kommunikationsplatzl“ in Form einer Sitzbank vor der Kapelle errichtet.

